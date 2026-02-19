Todd Howard sagt, wenn du Starfield anfangs langweilig fandst, wird das neue Update das nicht ändern

HQ

Es gab viel Hoffnung, als Starfield erstmals gestartet wurde. Das Spiel war nach Bethesdas Grenze weit über ein Jahrzehnt in der Entwicklung, und doch waren die Fans bei seiner Veröffentlichung etwas hin- und hergerissen, ob sie es mochten oder nicht. Es besteht Hoffnung, dass große kommende Updates das Erlebnis verändern und alle um Starfield für ein einheitlicheres Lob versammeln könnten, ähnlich wie No Man's Sky oder Starfield vielleicht.

Bethesda-Chef Todd Howard glaubt jedoch nicht, dass die Updates so revolutionär sein werden. Im Gespräch mit Kinda Funny Gamescast erklärte Howard, dass man von den neuen Updates nicht beeindruckt sein wird, wenn man Starfield anfangs "langweilig" fand. "Was das Setzen von Erwartungen angeht, denke ich, dass es so etwas ist, bei dem, wenn man Starfield liebt, wir glauben, dass man das lieben wird", sagte er.

"Es sind Updates und Dinge, die das Spiel verändern, nicht isoliert, sondern irgendwie meta. Wir nutzen den Weltraum und Dinge auf eine Weise, wie wir es nicht getan haben. Aber schau, wenn Starfield etwas ist, das dich nicht sofort angesprochen hat, oder du darauf abgeprallt hast oder es an manchen Stellen langweilig gefunden hast, dann glaube ich nicht, dass sich das grundlegend ändern wird."

Dennoch sagte Howard, dass das Team, das an Starfield arbeitet, das, was es gemacht hat, sehr gefallen habe und dass wir bald mehr über das Spiel hören werden , also in naher Zukunft mehr über das Weltraum-RPG erwarten kann.