Todd Howard sagt, dass The Elder Scrolls VI "noch in weiter Ferne" ist

HQ

Als The Elder Scrolls VI im Jahr 2018 angekündigt wurde, war The Elder Scrolls V: Skyrim bereits sieben Jahre alt. Selbst das war länger als je zuvor zwischen zwei nummerierten Teilen der Serie, und seitdem sind, wie wir wissen, weitere sieben Jahre vergangen, ohne dass das Spiel veröffentlicht wurde, und leider wird es auch noch lange nicht erscheinen.

Die Quelle dieser Behauptung ist der Bethesda Veteran und Produzent Todd Howard. In einem Interview mit GQ sagt er, dass er derzeit jeden Tag daran arbeitet:

"Wir haben gerade Hunderte von Leuten bei Fallout, mit 76 und einigen anderen Dingen, die wir machen, aber The Elder Scrolls 6 ist das Alltägliche."

Das bedeutet jedoch nicht, dass es in absehbarer Zeit veröffentlicht wird, da er auch sagt, dass es "noch ein langer Weg ist". Er gibt jedoch zu, dass es schon zu lange her ist, dass Skyrim ist, und erklärt, warum das so ist:

"Ich mag es, eine Pause zwischen ihnen zu haben, in der es nicht wie eine "plus eins"-Fortsetzung ist. Ich denke, es ist auch gut für das Publikum, eine Pause zu haben - The Elder Scrolls ist schon zu lang, um es klar zu sagen. Aber wir wollten mit Starfield etwas Neues machen. Wir brauchten einen kreativen Neustart."

Und nachdem das gesagt ist, können wir nur noch warten. Bethesda hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie mehrere Fallout -Projekte in Arbeit haben, von denen eines vermutlich eine neue Version von Fallout 3 oder Fallout: New Vegas im gleichen Stil wie The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ist. Ob eines davon vor dem The Elder Scrolls VI veröffentlicht wird, ist eine Vermutung, und alles, was wir tun können, ist, weiterhin auf offizielle Ankündigungen zu warten.