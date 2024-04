Todd Howard lehnte mehrere Vorschläge ab, Fallout in eine TV-Serie zu verwandeln

HQ

Am 11. April ist es endlich soweit: Eine TV-Serie, die auf Fallout basiert, hat viele Anläufe gebraucht, bevor daraus überhaupt eine Serie wurde. In einem Clip (den Sie unten sehen können, beginnend mit der 1:04-Markierung), sagt Todd Howard, dass es von anderen schon lange Hoffnungen gab, eine TV-Serie zu machen, aber es fühlte sich nie wirklich richtig an.

"Die Leute wollten eine Fallout-Serie machen, seit wir Fallout 3 gemacht haben. Ich habe viele Meetings wahrgenommen und Gespräche geführt. Ich dachte immer: 'Na ja, bei mir macht es nicht wirklich Klick.'

Erst als Jonathan Nolan und Todd Howard miteinander sprachen, machte es wirklich Klick, denn Nolan kannte sich laut Todd gut mit den Spielen aus.

"Es war ganz klar, dass er die Spiele gespielt und geliebt hatte und eine Vision davon hatte, wie es auf dem Bildschirm aussehen könnte. Wir waren sehr, sehr geduldig. Als wir das herausgefunden hatten, war uns klar, dass dies der richtige Weg ist, um Fallout auf die Leinwand zu bringen."

Hoffentlich kann die Serie den Hunger nach dem nächsten Spiel der Serie stillen und nächste Woche werden wir wissen, ob Nolan der richtige Mann für den Job war, eine TV-Serie daraus zu machen.