Todd Howard: KI kann die Entwicklung beschleunigen, aber "kreative Absicht kommt von menschlichen Künstlern"

HQ

Die Entwicklung von Spielen mit KI ist ein umstrittenes Thema, weil das System auf dem basiert, was andere bereits geschaffen haben, und viele daher glauben, dass es zu mehr seelenlosen Produkten führen kann, die die Kunstform nicht weiterentwickeln. Dies hat dazu geführt, dass prominente Persönlichkeiten, Entwickler und sogar Verlage gezwungen sind, ihre Ansichten zu diesem Thema zu äußern.

Der neueste in dieser Reihe ist Bethesda-Veteran Todd Howard, der in einem Interview mit Eurogamer seine Gedanken zu KI und deren Einsatz in der Spieleentwicklung teilt:

"Ich sehe es als Werkzeug. Kreative Absicht kommt von menschlichen Künstlern, erstens. Aber ich denke, wir sehen es als Werkzeug, ob es eine Möglichkeit gibt, es zu nutzen, um einige Iterationen zu durchlaufen, die wir selbst schneller machen. Nicht beim Generieren, sondern wir arbeiten ständig an unserem Werkzeugset, wie wir unsere Welten bauen oder Dinge überprüfen."

Allerdings möchte er die Leute hinter den Bildschirmen nicht ersetzen. Er weist darauf hin, dass sich die Spieleproduktion ständig weiterentwickelt, und sagt, dass niemand zu alten Wegen zurückkehren will, aber er glaubt, dass Menschen immer noch gebraucht werden, um die Magie zu erschaffen, nach der wir uns sehnen:

"Ich denke, wenn du zehn Jahre zurückgehst, diese Version von Photoshop, würdest du nicht zu dieser Version zurückgehen wollen. Das ist unsere Sichtweise darauf. Aber wir wollen die Kunst schützen. Die menschliche Absicht davon macht unsere Sachen besonders."

Mehrere Entwickler haben kürzlich Ähnliches gesagt. Die heutige KI steckt noch in den Kinderschuhen, und es ist schwer vorherzusagen, wie die Entwicklungen in fünf Jahren aussehen werden, aber die meisten Menschen sind sich einig, dass Kunst am besten von Menschen geschaffen wird.