Todd Howard führt uns hinter die Kulissen von Starfield

Eines der spannendsten Spiele im Jahr 2022, ist ohne Frage Bethesdas kommendes Rollenspiel Starfield, das zum ersten Mal auf der diesjährigen E3 im Juni präsentiert wurde. Das Spiel soll nicht nur Bethesdas bisher größtes Projekt, und die erste neue IP seit 25 Jahren werden, sondern sieht obendrauf auch noch ziemlich vielversprechend aus.

Die Freude über das neue siebenminütige Video zu Starfield war dementsprechend groß. Das Video beinhaltet einige neue Videoaufnahmen zum Spiel sowie Entwickler-Interviews, die mehr über den mysteriösen Sci-Fi-Titel verraten. Auch Todd Howard höchstpersönlich hatte etwas zu dem Spiel zu sagen:

''In der Lage zu sein, die Sonne beim Untergehen und den Einbruch der Nacht zu beobachten, einfach nur dazusitzen und die Welt an einem vorbeiziehen zu lassen, das fühlt sich nicht wie Gameplay an, doch es ist essenziell für den Rest des Spiels.''

Wie es scheint, werden wir eine sehr besondere Einführung in das Universum erhalten. Falls ihr mit den Elder Scrolls-Titeln und ihren Intros samt Enthüllungsmoment der Spielwelt vertraut seid, wisst ihr bereits wovon wir sprechen. Starfield scheint gleich zwei von den besagten Momenten zu besitzen:

''Wir haben immer diesen 'herausgehen' Moment in die Spielwelt. Die Technologie hat sich verändert, wir haben uns verändert, demnach sind unsere Erwartungen für diesen besagten Moment so ungefähr etwas wie 'Okay, ich gehe jetzt hier raus und dann kommt dieser besondere Moment'. Dass wir dazu in der Lage sind und es immer wieder für die neuen Generationen verbessern, das macht unsere Arbeit sehr besonders. Ich würde sagen Starfield hat gleich zwei dieser besagten Momente. Das ist kryptisch.''

Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich die Welt (oder eher das Universum) von Starfield uns zum ersten Mal präsentieren wird. Falls ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, solltet ihr euch keinesfalls das unten eingebettete Video entgehen lassen. Auch neue Artworks sind hier zu sehen.

Starfield erscheint am 11. November 2022 auf dem PC, der Xbox Series S / X sowie im Xbox Game Pass.