Todd Howard: Fallout 76 ist mit 11 Millionen Spielern eines unserer meistgespielten Projekte

Über die Jahre haben wir so einige spektakulär schlechte Veröffentlichungen von Videospielen erleben müssen. Nach Titeln wie Cyberpunk 2077, No Man's Sky oder verbrannten Remastern richtig toller Spiele denken wir da sofort an Fallout 76. Bethesda hat viele Fehler gemacht, aber auch jahrelang an diesem Spiel weitergearbeitet. Drei Jahre später sieht die Situation natürlich ganz anders aus, denn mittlerweile scheint sich die Mühe ausgezahlt zu haben.

Der Bethesda-Chef Todd Howard (The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 3/4) beantwortete diese Woche einige Fragen, die Nutzer im Internet an ihn richteten, und in diesem Rahmen wurde auch über Fallout 76 gesprochen. Der Manager gestand Fehler offen ein, behauptet aber auch, dass der Titel inzwischen eines der meistgespielten Games des Entwicklerstudios sei:

"Wir haben die Leute im Stich gelassen und konnten daraus lernen und besser werden. Drei Jahre später haben wir das Glück, [Fallout] 76 zu einem unserer meistgespielten Spiele zu zählen. Das ist den 11 Millionen Spielern zu verdanken, die [dieses Spiel] zu einer unglaublichen Community gemacht haben. Es hat uns letztendlich zu viel besseren Entwicklern gemacht."

Einige Firmen müssen wohl wirklich nur lange genug an etwas glauben, bis ihre Ideen irgendwann wahr werden. Unser Test zur Version 1.0 von Fallout 76 findet ihr an dieser Stelle.