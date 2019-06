Todd Howard: Fallout 76 erntete "berechtigte Kritik"

Seit dem Launch von Fallout 76 im November letzten Jahres wurden zahlreiche Updates, Optimierungen und Content-Aktualisierungen vorgenommen, um das Angebot des Live-Spiels zu stärken. Wir haben ein Überlebensmodus bekommen, neue Quests, Crafting-Mechaniken und Handels-Optionen, doch das alles ändert wenig an der Tatsache, dass das Spiel einen äußerst schlechten Start hatte. Darüber hat Todd Howard von Bethesda nun mit IGN gesprochen und Fehler eingeräumt.

"Es war eine sehr schwierige Entwicklung, dieses Spiel dahin zu bringen, wo es war", erklärte er. "Wir waren bereit für... viele dieser Schwierigkeiten, die [Fans erlebt haben]. Wir wussten, dass das nicht die Art Spiel ist, die die Leute von uns gewohnt sind, und [uns war bewusst, dass wir] einige Kritik bekommen werden. Vieles davon ist sehr berechtigte Kritik."

Es ist nicht überraschend zu hören, dass die Entwicklung unruhig ausfiel, da das Spiel mit zahlreichen technischen Problemen, Verbindungsproblemen und holpriger Stabilität veröffentlicht wurde. Einige dieser Schwierigkeiten sind selbst heute noch in der aktuellen Live-Version spürbar. Bethesda will jedoch weiterhin am Titel arbeiten und die Spieler weiterhin mit Updates und Inhalten unterstützen.

