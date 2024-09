Todd Howard erklärt, warum Bethesdas Abenteuer "so unverantwortlich groß sind"

HQ

Wenn du jemals ein Bethesda-Rollenspiel gespielt hast, weißt du, dass sie fast ein Genre für sich sind. Sie sind unglaublich umfangreich und lächerlich reich an Inhalten, so dass du deine eigenen Abenteuer erschaffen kannst, bei denen du alles auf deine Weise machst.

Aber Bethesda-Veteran Todd Howard gibt zu, dass die Größe ihrer Rollenspiele manchmal geradezu unverantwortlich ist, und in einem BAFTA-Interview (via Insider Gaming) erzählt er uns nun, warum die Spiele so typisch groß sind, wie wir es von dem Studio erwarten:

"Wir bei Bethesda sparen nur sehr wenig von unseren Spielen, weshalb die Spiele so verantwortungslos groß sind. Und es kommt wirklich auf das ganze Team an, das viel Kreativität in das Spiel steckt. Das geht natürlich nicht nur mir so, und ich denke, das ist es, was sie wirklich besonders macht."

Im Grunde wird nicht versucht, die Produkte zu straffen, aber was entsteht, ist auch in den fertigen Abenteuern enthalten, was tatsächlich jedem viel (im Guten wie im Schlechten) erklärt, der schon einmal ein Bethesda-Abenteuer gespielt hat.

Als nächstes warten wir auf die Starfield -Erweiterung Shattered Space, die heute veröffentlicht wird (wir werden sie natürlich diese Woche rezensieren), und danach wird wahrscheinlich The Elder Scrolls VI in ein paar Jahren auf der Speisekarte stehen.