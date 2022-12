Todd Howard: Die Planeten von Starfield werden Aktivitäten für alle Ebenen bieten

HQ

Es gibt viele von uns, die darauf warten, dass Bethesdas nächstes großes Abenteuer - ihr habt vielleicht von Starfield gehört - veröffentlicht wird, und obwohl das Veröffentlichungsdatum auf das zweite Quartal nächsten Jahres verschoben wurde, erhalten wir immer mehr Informationen darüber, was uns erwartet, sobald es veröffentlicht wird. Todd Howard, ein echter Bethesda-Veteran und eine Legende, erschien kürzlich in Lex Fridmans Podcast, und als wir hinter dem Mikrofon standen, erfuhren wir ein paar Details, die wir vorher nicht wussten.

Unter anderem werden alle Planeten des Spiels Missionen und Aktivitäten für alle verschiedenen Level bieten, und egal, ob Sie ein "überlebender" Weltraumveteran oder ein schwacher Galaxien-Neuling sind, Sie werden in der gesamten Starfield-Spielwelt Inhalte finden, die zu Ihrem Level passen. Howard sagte uns auch, dass unsere Raumschiffe nicht in der Lage sein werden, während der Erkundung der Sterne das Benzin zu verlieren, was ihm den Spaß verderben würde, neue Orte zu erkunden.

Sobald wir am Boden sind, werden wir als Spieler auch von verschiedenen Umgebungen unterschiedlich beeinflusst, abhängig von der Art der Ausrüstung, die wir haben. Wenn ein Planet mit giftigem Gas gefüllt ist oder extreme Temperaturunterschiede aufweist, benötigen Sie möglicherweise spezielle Anzüge, um beispielsweise mit der feindlichen Umgebung umzugehen.

