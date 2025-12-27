Todd Howard bestätigt wichtige The Elder Scrolls VI Detail

HQ

Wie viele Bäume sind in The Elder Scrolls VI ? Das ist eine Frage, die vielleicht drei von euch gestellt haben, aber Todd Howard hat uns diese äußerst wichtige Information bezüglich Bethesdas kommendem Fantasy-RPG bestätigt.

Über GamingBolt entdeckte YouTuber Any Austin, dass es 46.430 Bäume in Skyrim gab. Er fragte dann Todd Howard, wie viele Bäume er in The Elder Scrolls V für glaubte. Howard antwortete mit 111.111. Er sagte dann, es gäbe "definitiv mehr" Bäume als diese riesige Anzahl in The Elder Scrolls VI.

Das impliziert, dass die Kartengröße für The Elder Scrolls VI riesig sein wird. Wir wissen, dass Starfield bei den erkundbaren Spielräumen das Boot verdrängt hat, aber es scheint nun noch mehr Gründe zu geben, das Feuer der Gerüchte zu befeuern, die besagen, wir könnten zwei Regionen in The Elder Scrolls VI bekommen.