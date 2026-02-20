Todd Howard bekräftigt, dass er "Anti-Remake" ist und meint, Spiele sollten ihr Alter zeigen

HQ

Remake oder Remaster? Manchmal kann es schwierig sein, den Unterschied zu erkennen, aber jetzt haben wir eine ziemlich klare Trennung zwischen beiden. Todd Howard mag das eine, bleibt aber gegen das andere eingestellt. Der Bethesda-Chef hat in der Vergangenheit gesagt, dass er kein großer Fan von Remakes von Spielen ist, und hat diesen Punkt nun in einem kürzlichen Interview wiederholt.

In einem ausführlichen Podcast mit Kinda Funny äußerte Howard, dass er glaubt, dass Spiele ihr Alter zeigen sollten, da vieles von dem, was sie ausmacht, das ist, wann sie herauskamen. "Ich bin bei der ganzen Remaster-Sache nachgelassen", sagte er. "Ich bin irgendwie gegen Remakes. Ich respektiere die anderen da draußen, aber ich denke wirklich, dass das Alter eines Spiels Teil dessen ist, was es ist, seine Persönlichkeit und das, was es bei seiner Veröffentlichung bedeutete."

Natürlich hat uns Bethesda letztes Jahr alle etwas überrascht, als es The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered im Schatten warf. Fans der Fallout-Spiele erwarten, dass irgendwann ein ähnlicher Titel folgen wird. Entweder ein Remaster von Fallout 3 oder Fallout: New Vegas. Howard konnte beides nicht bestätigen, sagte aber, dass "mehrere" Fallout-Projekte in Arbeit seien.