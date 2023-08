Todd Howard bedankt sich bei Mitarbeitern, Reddit, vor dem Starfield Early Access

HQ

Todd Howard ist vielleicht nicht jedermanns Lieblingspersönlichkeit für große Videospiele, aber da die Veröffentlichung von Bethesdas wohl größtem Spiel aller Zeiten vor der Tür steht, hat er sich die Zeit genommen, seinen Kollegen und sogar der Community auf Reddit zu danken, bevor das Spiel in die Early-Access-Woche vor dem Start geht.

In einem internen Memo, das von Windows Central entdeckt wurde, erzählte Howard die Geschichte des Pitchings des Spiels. "Es war Anfang 2013, wir entwickelten Fallout 4 und Skyrim war immer noch sehr erfolgreich", schreibt er. "Ich war dort, um [ZeniMax-CEO Robert Altman] für unser nächstes Spiel zu pitchen. Es sollte keine Fortsetzung unserer aktuellen Spiele sein (er sah besorgt aus), sondern ein großartiges Weltraum-RPG und unsere erste neue IP seit über 25 Jahren (sieht neugierig aus). Es würde sich mit der Schöpfung und der Suche nach unserem Platz im Universum befassen (leichtes Augenzwinkern). Sie würden die Galaxie auf eine Weise erkunden, wie es nur Videospiele können. Und es würde - Starfield heißen. (Lächelt)"

Howard bedankte sich auch bei Phil Spencer und sagte: "Seine Unterstützung für jedes Spiel und jeden Spieler war unerschütterlich und unerschütterlich. Der Beitritt zu Xbox brachte uns so vielen näher, mit denen wir seit über 20 Jahren zusammengearbeitet hatten. Ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, um Spiele zu entwickeln, an dem die Vielfalt der Studios, Entwickler und Spiele gedeihen kann."Am wichtigsten", so Howard, sei jedoch sein Team. "Es ist ein unglaublicher Segen, jeden Tag von so vielen talentierten und inspirierenden Menschen umgeben zu sein. In solchen Momenten denkt man zurück. Einige von uns sind seit Jahrzehnten zusammen, andere erst vor kurzem, aber alle haben die gleiche Leidenschaft. Ich könnte nicht stolzer auf ihr anhaltendes Engagement sein, etwas wirklich Besonderes zu schaffen."

Auf Reddit schrieb er: "Hallo zusammen! Lange Zeit hier lauern. Ein kurzes DANKESCHÖN für deine Leidenschaft und Begeisterung für Starfield. Ich kann mich erinnern, als dieses U-Boot anfing, und als es gewachsen ist, hat deine Begeisterung uns alle bei Bethesda angespornt."

Bist du bereit, Starfield zu spielen? Wenn Sie noch unschlüssig sind, wird unsere Rezension in Kürze erscheinen.