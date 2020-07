Tochterfirma von Take-Two unterstützt neues Action-Rollenspiel vom Ori-Schöpfer Moon Studios

Als Take-Two vor zweieinhalb Jahren das Verlagslabel Private Division gründete, wurde schnell klar, dass es das Studio nicht auf kleine Projekte von unabhängigen Teams abgesehen hatte. Der Verleger möchte mittlere und große Spiele von renommierten Entwicklern bei sich aufnehmen, die unabhängig von der großen Firma laufen. Aus der ersten Welle an Partnerschaften gingen Titel, wie Disintegration, Ancestors: The Humankind Odyssey und The Outer Worlds hervor, nun wird ein zweiter Schub vorbereitet.

Private Division kündigte diese Woche drei neue Vereinbarungen mit unabhängigen Unternehmen an, die keinen Amateurstatus haben. Der bekannteste Name ist sicherlich der von Moon Studios, den Schöpfern von Ori and the Blind Forest und dessen Fortsetzung, Ori and the Will of the Wisps. Bis jetzt stand das Team aus Österreich unter der Schirmherrschaft von Microsoft, doch das Interesse der Geschäftsführer an Multiplattform-Veröffentlichungen scheint stärker zu sein, als das Gefühl der Sicherheit, die ein Konzern wie Microsoft bietet. Es war bereits bekannt, dass die Leute aus Wien ihren kleinen Charakter für eine Weile ruhen lassen wollen, um eine neue IP im Action-RPG-Format zu produzieren.

Das zweite Studio, das bei der Take-Two-Tochtergesellschaft unterzeichnet hat, ist League of Geeks, die ein Spiel namens Armello entwickelt haben. Der Titel kam vor fünf Jahren heraus und wurde über mehrere Versionen unterstützt. Was die Leute aktuell tun, ist nicht bekannt. Bekannter dürfte das Spiel des letzten Studios sein, die sich mit Take-Two zusammengeschlossen haben. Roll7 sind die Schöpfer von OlliOlli, einem Spiel das unser guter Freund und Kollege Christian immer sehr gerne gespielt hat. Wir sind gespannt auf die neuen Abenteuer von diesen Entwicklern.