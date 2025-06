Tobyfox schließt Deltarune nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung von Nintendo Switch 2 ab

HQ

Wie wir alle wissen, ist dies die hektischste Woche des Jahres in der Gaming-Branche. Nach der E3 führen Geoff Keighley und sein Sumer Game Fest einen vollgepackten Terminkalender mit Events und Spielevorstellungen aller Formen und Größen an: von den am meisten erwarteten AAA für die kommenden Monate und Jahre bis hin zu den erstaunlichen Indie-Spielen, die aus allen Ecken der Welt geboren wurden, sowie Demo-Veröffentlichungen und sogar vollständigen Spielen zu dieser Jahreszeit. Es ist eine magische Woche.

Und nur wenige Stunden vor dem Start von Sonys State of Play ist endlich ein bescheidener, aber bekannter Titel auf PC und Konsolen erschienen. Tobyfox hat die Geschichte von Deltarune mit der Veröffentlichung von Kapitel 3+4 abgeschlossen, das jetzt auf PC, PlayStation und im Nintendo Switch eShop erhältlich ist. Morgen wird auch die Nintendo Switch 2-Version hinzukommen, denn bei der Veröffentlichung der Konsole im April erfuhren wir vom endgültigen Veröffentlichungsdatum von Deltarune.

Wenn du diese fabelhafte Geschichte vom Schöpfer von Undertale noch nicht kennst, kannst du dich darauf einlassen, indem du eine Demo der ersten beiden Kapitel auf allen Plattformen ausprobierst. Und wenn Sie einen Ratschlag beherzigen: Nutzen Sie ihn, Sie werden es nicht bereuen.