Toby Fox feiert 10 Jahre seit der Veröffentlichung von Undertale und treibt die Arbeit an Deltarune Chapter 5 leicht voran

HQ

Toby Fox ist eine dieser mysteriösen Persönlichkeiten der Branche, um die sich die Legende wächst, wenn seine Spiele veröffentlicht werden, mit einem distinguierten Autoren-Touch. Der junge Entwickler hat Undertale und vor kurzem Deltarune erstellt, und genau in diesen Tagen feiert er 10 Jahre seit der Veröffentlichung des Werks, das ihn zum Erfolg unter den Indie-Entwicklern katapultiert hat.

Undertale ist 10 Jahre alt und sein Schöpfer hat sich mit Fangamer zusammengetan, um ein besonderes Festevent zu Ehren dieses Meilensteins zu veranstalten. Die Veranstaltung, die am 20. und 21. September um 16:00 Uhr PT (in Europa um 00:00 Uhr BST/1:00 Uhr MESZ) stattfindet, wird nicht nur das Spiel Revue passieren lassen, sondern auch über seinen spirituellen Nachfolger Deltarune sprechen, der diesen Sommer die Kapitel 3 und 4 veröffentlicht hat. Er arbeitet derzeit an Kapitel 5, über das er kaum Details preisgeben kann, aber er sagt, dass es Anspielungen auf diejenigen geben wird, die den vorherigen Inhalt gut erkundet haben. Sie können die Veranstaltung unter diesem Link verfolgen.

Undertale und Deltarune sind zwei der einflussreichsten und gleichzeitig einzigartigsten RPGs, die wir in den letzten 10 Jahren gesehen haben, hast du sie ausprobiert?