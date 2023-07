Tobin Bell rächt sich im Saw X-Trailer

Dies war ein sehr aufregender Monat für Fans der Saw-Filme. Uns wurde zuerst gesagt, dass Saw X früher als erwartet Premiere haben wird und dass Tobin Bell zurückkehren würde. Dann bekamen wir ein sehr beunruhigendes Plakat. Jetzt ist es Zeit für das bisher Beste.

Lionsgate hat den ersten Trailer zu Saw X veröffentlicht, und mit dieser Enthüllung werden wir endlich sehen, was Tobin Bells John Kramer mit den Ärzten gemacht hat, die seinen Krebs nicht heilen konnten. Unnötig zu sagen, dass er ihnen nicht verzieh. Es endet auch mit der Bestätigung, dass Bell nicht der einzige Schauspieler aus den ersten Filmen ist, die am 29. September zurückkehren.