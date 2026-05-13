Simulatoren haben oft eines gemeinsam: Es gibt mehr Funktionen, die man zuweisen kann, als es Tasten gibt, um dies zu tun. Wenn man sich die Einstellungen anschaut, um zu sehen, wie viele Funktionen in einem Flugsimulator auf eine Tastatur gelegt werden können, kann die Liste unglaublich lang sein. Es sollte jedoch beachtet werden, dass dies selten notwendig ist, da Simulatoren stattdessen manchmal Tasten verschiedenen Fahrzeugen zuweisen können, was bedeutet, dass man Profile für einzelne Flugzeuge oder Hubschrauber erstellen muss. Ein weiteres Merkmal, das bei Kriegs- oder Transportsimulationen typisch ist, ist, dass der Kopf eine eigene Kamerasteuerung im Verhältnis zum Fahrzeug oder der Person hat, die man steuert. Deshalb wollte ich den Tobii Eye Tracker 5 testen, da es viele Jahre her war, dass ich so etwas gehabt hatte, und ich wollte sehen, ob es heute genauso nützlich ist.

Augentracker sind ein spannendes Konzept und die Technologie hat sich enorm weiterentwickelt. Die vorherige Version eines Augentrackers, die ich hatte, war der Tobii 4C von 2016, und die Technik ist erschwinglicher geworden und funktioniert deutlich besser. Es stellte sich auch als genauso einfach zu installieren, zu kalibrieren und zu bedienen heraus. Der Tobii Eye Tracker 5, das Produkt, das ich mit Freude testen durfte, ist ein Beispiel für innovative Technologie. Ich hoffte, es wäre genauso einfach zu installieren, einzurichten und zu verwenden wie sein Vorgänger, und genau das war beim Eye Tracker 5 der Fall. Ich habe ein Klebepad am Bildschirm befestigt, die Eye-Tracker-Hardware mit Magneten darauf angebracht, ihn an den Computer angeschlossen und dann war es im Grunde nur noch eine Frage des Startens. Außerdem installiert es automatisch die richtige Software über den Windows Store, sodass man die Hardware schnell kalibrieren kann, um optimale Leistung zu erzielen. Hier kann man es auch ausschalten.

In Flight Simulator 2024 brauchte es ein paar Anpassungen, bis ich das Gefühl hatte, dass es fast perfekt war. Seien Sie darauf vorbereitet, etwas Zeit damit zu verbringen, die Einstellungen in den Menüs anzupassen.

Der Eye Tracker selbst funktioniert dank eines Prozessors, einer Sensorkamera und eines Geräts, das nahezu infrarotes Licht aussenden kann. Dies ist notwendig, um die Augen zu beleuchten und Reflexionsmuster zu erzeugen, die die Kamera dann in Echtzeit festhalten und bestimmen kann, wo man auf dem Bildschirm schaut. Dies ist möglich, weil die Reflexion auf der Hornhaut relativ zum Vektorabstand vom Mittelpunkt der Pupillen von Software gemessen und berechnet wird. Mit dieser Technologie können Berechnungen schnell durchgeführt werden, und das Ergebnis ist, dass Software und Hardware zusammen in Echtzeit bestimmen können, wo man auf dem Bildschirm schaut. Diese Technologie ist auch als pupillärer Mittelhornhautreflex bekannt und ist sehr spannend, wenn man ihr Potenzial in der Medizin, der unterstützenden Technologie für Menschen mit Behinderungen und vielem mehr bedenkt. Letzteres ist auch im Zusammenhang mit Gaming relevant.

Bevor ihr euch entscheidet, ein solches Gerät zu kaufen, solltet ihr überlegen, wie es im Vergleich zum Tobii Eye Tracker 4C abschneidet, welche Konkurrenten heute auf dem Markt sind und was das für das Gaming bedeutet. Das Urteil lautet, dass meine Tests mir einen noch positiveren Eindruck von diesem Gerät gegeben haben als von seinem Vorgänger. Obwohl die Hardware aus dem Jahr 2020 stammt, schlägt sie sich 2026 hervorragend gegen die Konkurrenz. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass der Eye Tracker 5 für den Preis heute der beste auf dem Markt ist. Wenn der Preis für euch jedoch zu hoch ist, gibt es das, was ich heute als den Zweitplatzierten bezeichnen würde, nämlich den Beam Eye Tracker. Es ist ein Programm, das eure Kamera in einen Eye Tracker verwandelt - mit guten Ergebnissen. Das Programm nutzt KI, um gute Ergebnisse zu erzielen, und kostet etwa so viel wie ein Indie-Spiel beim Kauf. Dieser Kontrast ist aufregend; da man sich für spezialisierte Software statt spezieller Hardware entscheiden kann, wenn man bereits eine Kamera besitzt.

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Fotos außerhalb des Spiels wirken etwas wackelig, aber die Möglichkeiten innerhalb der Spiele werden durch die Möglichkeit, die Kamera frei ohne Tasten zu bewegen, noch verstärkt.

Ich denke jedoch, dass Eye Tracker 5 die besten Ergebnisse liefert, etwas einfacher einzurichten ist und direkt von Anfang an funktioniert. Es ist auch besser darin, zu bestimmen, wohin man schaut, hat eine flüssigere Verfolgung und reagiert nicht so stark, wenn ein Objekt die Sicht blockiert, und das sind meiner Meinung nach Verbesserungen, die die fünfte Generation gegenüber ihrem Vorgänger hat. Man zahlt etwas mehr, aber meiner Erfahrung nach ist die Hardware den Preis wert, wenn man sie beim Gaming nutzen kann. Ich kann euch sagen, lieber Leser, dass ich das auf jeden Fall tue. Zum Beispiel liebe ich Spiele wie Arma, X4, Flight Simulator 2024 und verschiedene Mech-Spiele, und genau hier ist diese Technologie wirklich nützlich. Das macht auch einen Unterschied in Spielen wie No Man's Sky oder dem unglaublich spaßigen Nuclear Option. Anstatt die Pfeiltasten beim Bewegen zu benutzen, kann man sich jetzt einfach auf dem Computerbildschirm umsehen, und der Charakter bewegt den Kopf ganz natürlich für einen umfassenderen Überblick. In Weltraumsimulatoren wie X4 und Elite Dangerous - und vielleicht auch im "kommenden" Star Citizen - kann man diese Technologie nutzen, um die Hände freizumachen und ein immersiveres Erlebnis zu schaffen.

Die Frage ist also: Was bewirkt diese Technologie und was nicht? Es ist eine sehr spezielle Technologie, die eine kleine Gruppe von Spielern anspricht, aber für diese Spieler das Erlebnis erheblich verbessern kann. Man kann auch die Unterstützung für diese Art von Technologie in mehrere Spiele modden. Ich habe kürzlich The Elder Scrolls V: Skyrim mit diesem Setup gespielt, und obwohl ich ein paar Mods brauchte, die es erlauben, den Kopf relativ zum Körper frei zu drehen und Unterstützung für den Eye Tracker hinzuzufügen, half mir das, herumzulaufen und die wunderschönen Landschaften zu betrachten. Es funktionierte erstaunlich gut mit nur wenigen kleinen Anpassungen. Man kann es auch so einrichten, dass das Blinzeln Aktionen im Spiel auslöst, wie das Wirken von Zaubern oder das Konsumieren von Tränken. Ich habe auch viele Möglichkeiten gesehen, die Technologie in Spielen ohne offizielle Unterstützung einzusetzen, allerdings erfordert dies oft Software- und Spielmodifikationen.

Die Anpassungsmöglichkeiten variieren von Spiel zu Spiel. Diese Woche kommt ein neues Update mit weiteren Optionen in diesem Menü. Spieleentwickler und Tobii arbeiten kontinuierlich zusammen.

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Ich wollte etwas anderes machen, also habe ich versucht, das offiziell unterstützte XCOM 2 ohne Maus oder Tastatur zu spielen, nur mit einem Eye Tracker. Es funktionierte perfekt; man kann Blinzeln oder Starren als Eingaben synchronisieren. Es war einfach, die Menüs zu navigieren und sogar die Kamera zu drehen. Ich konnte relativ flüssig und fehlerfrei spielen, ohne andere Steuerungsoptionen, was wirklich cool war. Es gibt auch Rennspiele mit dieser Funktion und einige andere Titel auf dem Markt, die den Eye Tracker als einzige Steuerungsmethode unterstützen, falls man ihn möchte oder braucht. Die meisten Menschen, die diese Lösung aufgrund körperlicher oder motorischer Schwierigkeiten benötigen, sind sich dessen wahrscheinlich bereits bewusst, aber ich denke, diese Technologie öffnet die Tür für mehr Menschen, Spiele zu spielen, was immer positiv ist. Leider muss man vor dem Kauf prüfen, ob die Spiele das offiziell unterstützen. In meinem Gaming dient es als Ergänzung zu anderen Steuerungslösungen.

Mit dem Eye Tracker 5 erhält man ein Nischenprodukt mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Er kann das Spielerlebnis durch einfachere Kamerabewegungen oder direkte Eingaben im Spiel verbessern. Er kann die Bedienung erleichtern, wenn man beim Spielen Schwierigkeiten hat, Arme oder Beine zu bewegen, und die Technologie wird heute auch im E-Sport, in der Analyse und beim Streaming eingesetzt. Ich fand es etwas spannend, ein Overlay zu aktivieren, das einen Schatten zeigt, wo man auf dem Bildschirm in Counter-Strike 2 und StarCraft II schaut. Wo schaue ich am meisten? Wann verliere ich den Fokus? Und vieles mehr. Es war auch möglich, mit dem Eye Tracker in Word oder anderen Programmen zu tippen, also die Möglichkeiten für die Nutzung der Technologie beschränkten sich nicht nur auf Gaming. Allerdings kann es schwierig sein, die Technologie außerhalb der offiziell unterstützten und kuratierten Spieleliste zum Laufen zu bringen. Eine letzte wichtige Sache, die ich testen musste, war, wie die Technologie in verschiedenen hellen und dunklen Umgebungen funktioniert, und die Ergebnisse waren brillant, egal ob hell oder dunkel. Dies liegt daran, dass die Hardware nahezu infrarotes Licht verwendet, das sie aussendet, und nicht auf andere Lichtquellen angewiesen ist.

Das enthaltene Tobii Experience ist ein relativ kleines Programm, das Einstellungen und Kalibrierungen ermöglicht, aber nie stört. Es ist unglaublich einfach zu installieren, und die meisten Einstellungen sind innerhalb der Spiele selbst konfiguriert. Es kann etwas dauern, bis man die exakt richtige Geschwindigkeit für Bewegungen und andere Anpassungen findet, aber sobald es klickt, ist dies ein Muss, wenn man viele Titel spielt, in denen diese Art von Technologie relevant ist. Ich habe noch nie einen Konkurrenten getestet, der besser ist als der Eye Tracker 5, und ich habe mehrere getestet, darunter ein paar, bei denen man die Kamera in einen Eye Tracker verwandelt. Wenn du nach neuen Spielweisen suchst und das Beste willst, gibt es heute keine bessere Option in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Für mich profitieren diese Arten von Produkten natürlich beim Gaming, und das ist die wichtigste Frage, die man bedenken sollte, wenn man darüber nachdenkt, sie zu kaufen. Man muss keinen Vorschlaghammer kaufen, wenn man nur einen Stamm fällen will. Der Tobii Eye Tracker 5 macht einen Unterschied für das Erlebnis und ist eine Top-Empfehlung für Simulator-Enthusiasten.

Der Inhalt der Box ist nicht umfangreich, und die Installation ist ein Kinderspiel.

Es ist ein relativ kleines Gerät mit großartiger Funktionalität.

Mein Computer hat einen schwarzen Rahmen, sodass die Hardware sich ziemlich nahtlos mit dem Bildschirm einfügt.