Tobias Sühlmann, ehemaliger Designer bei McClaren, ist jetzt Leiter der Entwurfsabteilung bei Porsche

Mauer kam 2004 als vierter Designchef in der Firmengeschichte zu Porsche und trat damit in die Fußstapfen von Ferdinand Alexander Porsche, Anatol Lapine und Harm Lagaay. Michael Leiters, der neue CEO von Porsche, teilt einige Worte über Maure: "Michael Mauer prägte eine Ära bei Porsche", "Seine Arbeit hat den Stil der Marke Porsche geprägt und wird auch in Zukunft sichtbar bleiben."

Mauer wird Sühlmann in einer Übergangsphase unterstützen. In einer Stellungnahme sagte er: "Zeitloses Design braucht beides: Langlebigkeit und neue Impulse. Angesichts der strategischen Neuausrichtung von Porsche ist jetzt ein guter Zeitpunkt, neue Perspektiven einzubringen."

"Tobias Sühlmann kann auf einer einzigartigen Designphilosophie aufbauen", sagte Leiters. "Mit seiner Erfahrung im Design von Sport- und Supersportwagen wird er Porsches Profil weiter schärfen."

Mit diesem neuen Gesicht an der Spitze des Porsche-Designs – wird er in der Lage sein, den wohlverdienten Status der Marke zu bewahren?