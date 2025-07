Tobias Johannessen nach zermürbendem Aufstieg zum Mont Ventoux mit Sauerstoff ins Krankenhaus gebracht

HQ

Die 16. Etappe der Tour de France endete mit einem großen Schreck für Tobias Johannessen, den Norweger von Uno-X. Gleich nach dem Überqueren der Ziellinie am Mont Ventoux, einer der härtesten Etappen des Rennens, mit einer Steigung von 8,8 % auf 15,7 km Anstieg, fiel er zu Boden und wurde mit Sauerstoff in einem Krankenwagen evakuiert.

Glücklicherweise schickte Uno-X trotz der dramatischen Szenen schnell eine Erklärung, in der er sagte, dass es ihm gut gehe. "Tobias hatte heute im Schlussanstieg rechtsseitige Schmerzen im Oberbauch. Er schaffte es bis ins Ziel, wo er sofort von den Rennärzten untersucht und mit Sauerstoff versorgt wurde. Er fühlt sich viel besser, wird aber für weitere Untersuchungen ins örtliche Krankenhaus gehen."

"Er sprach auf den letzten Kilometern mit uns und sagte, dass er Schwierigkeiten beim Atmen habe. Er hatte Magenkrämpfe. Es ist ein Berg, der seine eigene Anstrengung erfordert", sagte Teammanager Stig Kristiansen gegenüber dem norwegischen Fernsehsender TV2 (via Mundo Deportivo).

Im Jahr 1967 starb der Radsportler Tom Simpson, Weltmeister von 1965, an einem Herzinfarkt, der auf der gleichen Etappe, dem Mont Ventoux, von der Sonne verursacht wurde. Später stellte sich heraus, dass die Briten Amphetamine genommen hatten, die zu seinem Herzinfarkt beitrugen. Zum Glück scheint es, dass Johannessens Vorfall nur ein Schrecken war.

Johannessen, Achter in der Gesamtwertung, belegte am Mont Ventoux den 28. Platz, 5 Minuten und 11 Sekunden hinter dem Sieger Valentine Paret Peintre, dicht gefolgt von Ben Healy, dem Iren, der einst das Gelbe Trikot trug, aber jetzt Neunter in der Gesamtwertung ist. Wie erwartet ist die Tour nun ein Rennen zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard, aber der Abstand zwischen ihnen ist bereits groß (4 Minuten 15 Sekunden). Dritter in der Gesamtwertung ist Florian Lipowitz mit 9 Minuten Rückstand auf den Slowenen.