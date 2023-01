Tobey Maguire offen für Rückkehr als Spider-Man

Tobey Maguire hat erklärt, dass er bereit wäre, den Spidey-Anzug wieder anzuziehen und in einer seiner ikonischsten Rollen zurückzukehren.

Der Schauspieler, der kürzlich mit Marvel sprach, sagte: "Wenn diese Jungs mich anrufen und sagen würden: 'Würdest du heute Abend auftauchen, um rumzuhängen und herumzualbern?' oder 'Würdest du auftauchen, um diesen Film zu machen oder eine Szene zu lesen oder ein Spider-Man-Ding zu machen?' Es wäre ein 'Ja!' Denn warum sollte ich das nicht tun wollen?"

Maguire sagte, er habe eine starke Liebe für alle Filme und die verschiedenen Serien im Zusammenhang mit Spider-Man. Er behauptete jedoch auch, dass es viele Nerven gibt, die ins Spiel kommen, wenn man nach so vielen Jahren in eine Rolle zurückkehrt.

Maguire wurde von Andrew Garfield begleitet, als sie beide in den Spider-Anzügen für Spider-Man: No Way Home zurückkehrten, ein Cameo-Auftritt, der von vielen genossen wurde, und so könnte es vielleicht viel Geld verdienen, wenn einer von ihnen oder beide wieder zurückkehren würden.