Toad-Synchronsprecher verspricht mehr "Deep Cut"-Referenzen in The Super Mario Bros. Movie 2

HQ

The Super Mario Bros. Movie war vollgepackt mit großartigen Nintendo-Anspielungen und Anspielungen, die der Adleraugen-Fan aufgreifen konnte, aber dies scheint im Vergleich zur Fortsetzung zu verblassen. In einem Interview mit dem Men's Journal hat der Synchronsprecher Keegan-Michael Key mehr Easter Eggs versprochen und zwar solcheToad, die noch mehr Nischen sind als das, was wir im ursprünglichen Animationsfilm bekommen haben.

Key erklärte: "Eine Sache, die ich über den zweiten Film sagen kann, ist, dass er ein wenig breiter angelegt ist und wo er spielt, ist eine sehr faszinierende Geschichte und die Mario-Welt. Sie werden ein paar wirklich fantastische Easter Eggs finden und es war bisher sehr aufregend."

Er fuhr fort: "Ich habe das Gefühl, dass das, was sie kreativ gemacht haben, ist, dass sie das Universum, in dem diese Charaktere leben, wirklich erweitert haben und wir werden einige neue Leute kennenlernen. Wir werden einige neue Leute treffen, die alte Favoriten sind, und einige Leute, die ich für wirklich tiefe Einschnitte halte, aber aufgrund der Art und Weise, wie sich die Geschichte im Moment gestaltet, werden diese Charaktere sehr faszinierend sein."

Die Geschichte von Super Mario und Nintendos Vergangenheit sind reich an allerlei obskuren Charakteren und Momenten, sodass es schwer zu sagen ist, worauf Key genau anspielt. Sollte er jedoch eine Vorstellung davon haben, wie er weitere Nischenreferenzen einbauen kann, könnte dies einen wertvollen Einblick in die Entwicklung der animierten Fortsetzung vor ihrer Premiere im Jahr 2026 bieten.

Welche bizarre Figur hoffst du in The Super Mario Bros. Movie 2 zu sehen?