To the Moon jetzt verfügbar für PlayStation und Xbox

HQ

Im Jahr 2011 veröffentlichte Freebird Games ihr gefeiertes Rollenspiel To the Moon für den PC, und neun Jahre später beschlossen sie, das Abenteuer auch dem Switch-Publikum zu ermöglichen. Jetzt haben sie beschlossen, dass noch mehr Menschen die gleiche Chance haben sollten, und haben es daher sowohl für PlayStation als auch für Xbox eingeführt.

Das Abenteuer kommt ohne Kämpfe aus und folgt Dr. Rosalene und Dr. Watts, die den sehr alten und sterbenden Menschen helfen, ihre Erinnerungen zu ersetzen, damit sie auf das Leben zurückblicken können, das sie gerne gelebt hätten. Im Spiel nehmen sie sich einen neuen Patienten an, und unsere Aufgabe ist es, Schicht um Schicht seine vielen Erinnerungen abzuarbeiten.

Seht euch unten den To the Moon Launch-Trailer für PlayStation und Xbox an.