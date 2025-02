To a T wird im Mai auf PS5 sowie auf PC und Xbox Series X/S erscheinen

Die Leute, die bisher das ungewöhnliche Katamari Damancy geliefert haben, werden bald ihr nächstes Projekt der Welt vorstellen. Entwickler Uvula wird in den kommenden Monaten das seltsame To a T auf den Markt bringen, und als Teil des Annapurna Interactive Showcase haben wir gerade eine Menge mehr über diesen Titel erfahren.

Die größte Neuigkeit ist das bestätigte Veröffentlichungsdatum, das für den 28. Mai angesetzt ist. Dies wird der Fall sein, wenn das Spiel auf PC und Xbox Series X/S und auch auf der kürzlich bestätigten PS5-Plattform erscheint.

Zu dem, worum es bei To a T geht, fügt die Beschreibung hinzu: "To a T ist ein charmantes, farbenfrohes Abenteuerspiel über einen Teenager, der sich mit seinem süßen Hundegefährten in einer kleinen Stadt zurechtfindet. Während ihr Körper in einer T-Pose feststeckt, tun sie ihr Bestes, um das Beste daraus zu machen."

Da die Veröffentlichung immer näher rückt, seht euch unten den neuesten Trailer zu To a T an.