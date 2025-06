HQ

Vorher habe ich mich auf To a T gefreut. Es schien ein Spiel zu sein, das mir durch seine seltsame Prämisse und die verworrene Geschichte entgegenkam. Ich meine, wenn sie aus einem häufigen Fehler in Spielen Kapital schlagen, in denen Charaktere von Zeit zu Zeit die sogenannte T-Pose machen und ein ganzes Spiel darum herum gestalten, kann man nicht anders, als von der Idee ein wenig gekitzelt zu werden. Mit großen Hoffnungen und der Installation des Spiels auf meiner Xbox machte ich mich also auf das Abenteuer, das die sieben längsten Stunden werden sollte, die ich je in einem Spiel verbracht habe.

Ja, ich habe sieben Stunden gebraucht, um den Abspann zu scrollen. Klingt nicht nach einem Mammutprojekt, sondern nach etwas, das man leicht aus einem normalen Abend unter der Woche herausquetschen konnte – aber das war nicht wirklich der Fall.

Aber fangen wir hier in einer Art chronologischer Reihenfolge an. Das Abenteuer beginnt mit der Erstellung deines Charakters. Die Wahl der Frisur, der Haut und der Haarfarbe sowie die Wahl der Namen sowohl für die Hauptfigur als auch für ihren Hund. Ich nannte mich Joel und wollte, dass mein Hund Conny heißt - aber aus irgendeinem sehr unklaren Grund weigerte sich das Spiel, dies zu akzeptieren. Jedes Mal, wenn ich Conny drückte, wurde der Hund automatisch in "Hund" umbenannt und so hieß er stattdessen Codney. Das Spiel beginnt dann in einem Lebenssimulator, in dem du dein Geschäft auf der Toilette erledigen, dein Gesicht waschen, Milch und Müsli essen und deine Zähne putzen musst. Man muss sich auch für Kleidung entscheiden, und natürlich für Schuhe. Aber wenn man in einer T-Pose feststeckt, wird das alles etwas knifflig.

Codney ist ein Verfechter davon, Menschen beim Anziehen zu helfen.

Die alltäglichen Aufgaben sind als kleine Minispiele gestaltet, bei denen das Zähneputzen und das Waschen des Gesichts über die Analogsticks gesteuert werden. Da sich die Arme nicht beugen können, hat die Hauptfigur in To a T speziell entwickelte Werkzeuge wie eine sehr lange Zahnbürste und das gleiche Stück Löffel. Am wichtigsten ist jedoch der kleine Hund Codney, der bei allem hilft, von der Toilettenspülung bis zum Drücken eines Kleckses Zahnpasta auf die Zahnbürste.

Dann ist es Zeit für die Schule. Der erste Tag erweist sich als harter Tag, da unser T-posierender Protagonist nicht wirklich zur Schule gehen will, weil einige seiner Klassenkameraden darauf bestehen, ihn zu schikanieren und sich über sein besonderes Aussehen lustig zu machen. Aber man muss zur Schule gehen, und auf dem Weg dorthin muss man ein Baguette von einer Giraffe kaufen und natürlich an ihrem Sandwich-Esswettbewerb teilnehmen. Wenn das Sandwich gegessen ist und der Schultag endlich vorbei ist, ist es Zeit, nach Hause zu gehen, und dann passiert das, was nicht passieren sollte - Codney auf die Einfahrt eines Hauses und das führt dazu, dass unsere Hauptfigur so gestresst ist, dass sie sich so schnell zu drehen beginnt, dass sie anfängt, wie ein Hubschrauber zu fliegen. Wie Sie hören können... Das ist ein sehr seltsames Spiel. Es beschleunigt sich noch weiter, als plötzlich ein Windrad vom Himmel fliegt und die Schule trifft. Dies ist der Beginn eines Rätsels, das natürlich gelöst werden muss.

Ich werde nicht zu viel von der Handlung verraten. Ich bin mir sicher, dass einige von euch gespannt sind, was Keita Takahashi (der Vater der Katamari-Spiele) ausgeheckt hat. Ich fand, dass es vielversprechend anfing, mit allem, von skurrilen Minispielen bis hin zum fantastischen Titelsong: "Die perfekte Form". Der Titelsong ist mir wie eine lästige Fliege im Kopf geblieben und jetzt liebe ich ihn nicht mehr, aber er ist einprägsam und so seltsam wie der Rest von To a T. Versteh mich hier nicht falsch, ich mag seltsame, absurde und seltsame Spiele, aber es dauert so unerträglich lange, bis es abhebt.

Hier haben wir die Sandwich verkaufende Giraffe, die auch zwischen den einzelnen Episoden singt. Bezaubernd.

To a T ist in zehn Episoden unterteilt und schon im ersten Teil sieht man, wie Münzen auf Dächern und anderen Orten platziert werden, die man erst in späteren Teilen des Spiels erreichen kann. Sie sind gezwungen, in einem digitalen Spielhaus herumzulaufen, ohne die Möglichkeit zu haben, an all den lustigen Dingen herumzufummeln. In jeder Folge bist du gezwungen, singenden Giraffen zuzuhören und immer wieder die gleichen alltäglichen Aufgaben zu erledigen. Zugegeben, man bekommt sowohl den Hund als auch die Mutter in ein paar Teilen zu steuern, aber dort ist es das Gleiche - eben Dinge, die dazu beitragen, dass die Reise länger und gar nicht unterhaltsamer wird, wie sie sein sollte.

Unter all dem Firlefanz steckt die schöne Moral, dass jeder anders aussieht und es keine Rolle spielt. Aber das wird auf eine so unglaublich langsame Art und Weise geliefert, dass ich verrückt geworden bin. Kombinieren Sie das mit einem virtuellen Spielzimmer, das Sie erst nach dem Abspann wirklich genießen können, und Sie stellen fest, dass es überhaupt nicht viel Spaß macht. Das ganze Spiel leidet darunter, zu langsam zu sein. Es ist zu langsam, sich auf der Karte zu bewegen, und auch geradezu schrecklich, sich zu orientieren, da die Kamera gesperrt ist und nach Belieben über die Landschaft schwenkt. 85% des Spiels verbringen wir damit, hilflos, langweilige Gespräche mit allem zu führen, von Fröschen bis zu Bäumen. Du redest fast die ganze Zeit, und Zwischensequenz um Zwischensequenz folgt aufeinander. Es macht nicht einmal mehr Spaß, wenn man verschiedene Filter auswählen kann, die das Spiel so aussehen lassen, als würde es auf einem CRT-Bildschirm gespielt werden, oder dass es im Noir-Filter in dunkle, dramatische Töne gekleidet ist.

Das ganze Ensemble, fast jedenfalls.

To a T kann man wohl als gemütliches kleines Spiel mit einer netten Geschichte bezeichnen, aber hier gibt es nichts Neues. Katamari Damacy bietet so viel mehr Spaß, und das Einzige, was To a T hat, was es auch nur ein bisschen einzigartig macht, ist die Prämisse, die sich an der T-Pose orientiert. Die Musik ist auch schön, obwohl sie nervt und im Gehirn klebt wie eine lästige Fliege, die immer und immer wieder versucht, aus dem Fenster zu fliegen. Ich kann dieses Spiel nicht wirklich empfehlen. Für mich fühlt es sich an wie sieben Stunden, die ich nie wieder zurückbekomme. Sieben Stunden hätte ich damit verbringen sollen, etwas Sinnvolles zu tun. Sieben Stunden in einem Spiel, das weder hübsch, lustig noch besonders clever ist. To a T ist eine Kleinigkeit, bei der kleine Momente, obwohl sie unvergesslich sind, nie ausreichen, um sie zu retten.