TMNT: The Last Ronin wird als R-Rated-Film verfilmt

Kinder davon abzuhalten, sich an dem Spaß zu beteiligen, ist der Plan, wenn es um neue Abenteuer mit dem Teenage Mutant Ninja Turtles geht. Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter ist ein neuer Live-Action-Film inParamount Arbeit, der sich auf die düsterere aktuelle Graphic Novel TMNT: The Last Ronin konzentriert.

Dies folgt auf den Erfolg des animierten Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, der den Studioverantwortlichen anscheinend einen Schub gab, und sie haben nun Tyler Burton Smith angeheuert, um das Drehbuch zu schreiben. Er ist derselbe Typ, der auch an dem kommenden hypergewalttätigen Boy Kills World mit Bill Skarsgård beteiligt war.

The Last Ronin spielt in einem zukünftigen New York, in dem nur noch ein Ninja Turtle (Michelangelo) am Leben ist, nachdem der Foot Clan und seine Verbündeten die anderen drei getötet haben. Mikey will sich natürlich rächen und tut dies, indem er den Mantel der Waffen seines Bruders aufhebt und sie als Teil seines Arsenals benutzt.

Vor den jüngsten Kämpfen bei Embracer hat der Entwickler von Destroy All Humans ' Black Forest Games auch eine God of War-ähnliche Adaption von The Last Ronin gemacht, aber da der Entwickler von massiven Entlassungen betroffen ist, ist der Zustand des Projekts unklar.

Bist du bereit für eine geradlinige, gewalttätige Ninja Turtles -Geschichte?