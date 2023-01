TMNT: Shredder's Revenge jetzt auf Mobilgeräten verfügbar

HQ

Der erfolgreiche Beat 'em up Sidescroller TMNT: Shredder's Revenge hat den Sprung von Konsolen und PC auf Mobilgeräte geschafft und ist jetzt auf Android- und Apple-Geräten in ihren jeweiligen App-Stores verfügbar.

Um dieses Spiel spielen zu können, benötigen Sie jedoch ein Netflix-Abonnement, auch wenn Sie es aus einem anderen App Store herunterladen. Sie können auch über die Netflix-App auf dem Tab Spiele auf das Spiel zugreifen.

TMNT: Shredder's Revenge wird ursprünglich im Juni 2022 veröffentlicht und ist ein Beat 'em up im Retro-Stil, bei dem Sie als alle 4 Schildkröten sowie April O'Neil und Casey Jones durch die Kanalisation und Straßen von New York kämpfen und dabei klassische Bösewichte bekämpfen können.

Dies ist das neueste Spiel, das zu Netflix kommt, als Teil der Bemühungen des Unternehmens, in das Gaming einzusteigen. Zuvor kam ein weiterer hoch bewerteter 2022-Titel auf die Plattform in Immortality, einem storybasierten Spiel, in dem Sie herausfinden, was wirklich mit einem Model passiert ist, das zur Schauspielerin wurde, die verschwunden ist.