TMNT: Mutant Mayhem-Fortsetzung für Herbst 2026 geplant

Paramount hat ein offizielles Datum genannt, an dem wir mit der Rückkehr des Teenage Mutant Ninja Turtles in der Fortsetzung des letztjährigen Mutant Mayhem rechnen können. Laut Variety soll die animierte Fortsetzung Ende 2026 in die Kinos kommen, genauer gesagt am 9. Oktober, und es wird erwähnt, dass Regisseur Jeff Rowe wieder am Ruder sein wird, während Point Grey Pictures den Film produziert.

Bisher wurde nur sehr wenig über diese Fortsetzung enthüllt, was bedeutet, dass wir auf weitere Informationen in Bezug auf die Handlung und die zurückkehrende Besetzung warten (obwohl wir ein paar wiederkehrende Namen erwarten, wie die junge Bande, die die Ninja Turtles spricht, und wahrscheinlich Ayo Edibiri als April O'Neil), aber zweifellos werden wir später in diesem Jahr oder im Jahr 2025 mehr darüber hören, wenn die Produktion für die Fortsetzung hochgefahren wird.

Hast du TMNT: Mutant Mayhem gesehen und freust du dich auf die Fortsetzung?