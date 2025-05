Titelverteidiger Boston Celtics hängt im NBA-Halbfinale am seidenen Faden

HQ

Boston Celtic, 2. in der regulären Saison im Osten und Titelverteidiger in der NBA, befindet sich im Conference-Halbfinale in einer sehr prekären Lage, mit zwei Niederlagen in Folge gegen die New York Knicks (3. in der regulären Saison). Das letzte, gestern Abend, verlor 90:91. Sie liegen mit 0:2 zurück, aber es ist noch Zeit, das Ruder herumzureißen: Es ist ein Best-of-Seven-Spiel.

Besonders kompliziert wird es allerdings, weil die Celtics ihre ersten beiden Heimspiele im TD Garden in Boston verloren haben. Und sie wissen, dass ein Sieg im Madison Square Garden an den nächsten Spieltagen am Samstag und Montag extrem schwierig sein wird für ein Team, das ernsthafte Zweifel hegt und von einem 20-Punkte-Vorsprung (73:53) zu einer Niederlage mit einem Punkt führte.

Laut NBA-Statistiken wurden seit 1956 nur 7,3 % der NBA-Playoffs gekippt, als sie mit 0:2 verloren. Ein ähnliches Kunststück muss den Cleveland Cavaliers passieren, die nach einer unglaublichen Bilanz von 64 Siegen und 18 Niederlagen in der regulären Saison ebenfalls mit 0:2 gegen die Indiana Pacers verlieren, den vierten Platz in der regulären Saison.