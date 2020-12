Titel-Update 4 behebt zahlreiche kleine Fehler in Gears Tactics

You're watching Werben

Splash Damage hat in dieser Woche viele kleine Fehlerbehebungen für Gears Tactics erarbeitet. Der Großteil dieser Änderungen entfällt auf die neuen Xbox-Konsolenversionen des Strategiespiels, doch auch in der PC-Fassung sind neue Bugs entdeckt (und ausgemerzt) worden. Es ist eine ziemlich umfangreiche Liste, die von einigen häufigeren und einigen sehr seltenen Problemen berichtet. Zum Beispiel wird das Unterhemd eines Charakters in bestimmten Fällen nicht ordnungsgemäß in den Videosequenzen dargestellt, wenn die Spieler den zweiten Akt von Gears Tactics noch nicht vollständig installiert haben. Ob euer Problem ebenfalls behoben wurde, findet ihr am besten auf der offiziellen Webseite des Spiels heraus.