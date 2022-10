Titans kehren im November für ihre vierte Saison zurück

HQ

Es ist ziemlich passend, dass DCs Titans in ein paar Wochen zurückkehrt, da viele der Charaktere in der Serie auch im Gotham Knights-Spiel zu sehen sind - nicht, dass es eine inhärente Verbindung zwischen den beiden DC-Werken gibt. Dennoch startet die Serie sehr bald in ihre vierte Staffel, wie während der New York Comic Con in diesem Jahr enthüllt wurde.

Titans wird am 3. November für den ersten Teil der vierten Staffel wieder auf HBO Max zu sehen sein. Was dies für Regionen bedeutet, die HBO Max noch nicht haben (wie Großbritannien), ist derzeit noch unbekannt, aber vergangene Ereignisse deuten darauf hin, dass wir ein paar Monate warten müssen, bis es auf Netflix debütiert.

Der kurze blutige Teaser auf Twitter deutet darauf hin, dass es dieses Mal ein dämonisches Thema haben wird und möglicherweise mehr über Ravens Vergangenheit erfahren wird.

Die Serie selbst soll eine zweiteilige Premiere auf HBO Max haben, bevor sie bis zum 1. Dezember zu einem wöchentlichen Veröffentlichungsplan zurückkehrt, wenn es eine Mid-Season-Pause geben wird, bevor die Show wieder aufgenommen wird und ihre vierte Staffel im Jahr 2023 beendet.