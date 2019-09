Titanfall-Entwickler versetzt Medal of Honor: Above and Beyond in Virtuelle Realität

Medal of Honor: Above and Beyond ist der neueste Titel von Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends). Das Game ist ein VR-Actionspiel und es spielt in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs. Wir übernehmen die Rolle eines Offiziers, der deutsche Nazi-Stützpunkte sabotieren wird. Hinter dem Studio stehen zwei Entwickler, die damals die Call-of-Duty-Reihe kreierten und zuvor bei EA Medal of Honor aus dem Boden stampften; die Übernahme dieses Projekts macht für Respawn also wirklich Sinn. Den ersten Trailer findet ihr unten:

