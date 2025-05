Titanfall-Probleme und Borderlands 4 Hoffnungen sind das Thema in der neuesten Folge der Gamereactor Show

HQ

Es ist Zeit für eine weitere Folge von The Gamereactor Show. Dieses Mal sind aktuelle Angelegenheiten das Thema des Tages, da Alex und ich über die jüngsten Entlassungen bei EA sprechen, die zur Absage eines Titanfall -Spiels geführt haben und auch genau zu dem Zeitpunkt passiert sind, als Codemasters die WRC-Lizenz verloren haben und sie in heißes Wasser geraten sind. Ansonsten rekapitulieren wir die neuesten State of Play und diskutieren unsere ersten Gedanken zu Borderlands 4, nachdem wir eine Schiffsladung neuen Gameplays zu sehen bekommen haben.

Sie können alle unsere Gedanken zu diesen Themen in der neuesten Folge der Sendung unten auf dem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl hören, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder sogar Spreaker.

Verpassen Sie diese Episode nicht, denn wir plaudern auch wieder einmal über Sandfall Interactive 's Clair Obscur: Expedition 33, das sich laut Fans zu einem der am höchsten bewerteten Spiele aller Zeiten entwickelt.