Titanfall 3-Hoffnungen werden von Respawn-CEO zunichte gemacht

Heute erscheint Star Wars Jedi: Survivor von Respawn Entertainment, und während sich die Fortsetzung von Star Wars Jedi: Fallen Order aus dem Jahr 2019 bei Kritikern als großer Erfolg erweist, hat Respawn, das seine Star Wars-Actionspiele in den Vordergrund stellt, ein weiteres großes Franchise in den Hintergrund gedrängt.

Titanfall 3 ist ein Spiel, nach dem die Leute schon seit Jahren fragen, und Vince Zampella, CEO von Respawn, hat kürzlich unsere Hoffnungen auf eine baldige Veröffentlichung zunichte gemacht. Im Gespräch mit Barron's (danke, GamingBolt) sagte er: "Es muss das Richtige sein. Es ist so ein geliebtes Franchise für die Fans und auch für uns. Wenn es nicht der richtige Zeitpunkt ist, die richtige Idee, dann macht es einfach keinen Sinn."

Es gab Gerüchte, dass ein Einzelspieler-Titanfall-Spiel in Arbeit ist, aber Anfang dieses Jahres scheint es, dass das Projekt von EA abgebrochen wurde. Leider scheint es, dass wir in absehbarer Zeit nicht in einen riesigen Mech springen werden.