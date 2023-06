Titanfall 3 befand sich zehn Monate lang in der Entwicklung, bevor es abgebrochen wurde

HQ

Auch wenn die Titanfall-Spiele nie große kommerzielle Hits wurden, liebte die Gaming-Community sie wirklich, da sie großartige Spiele waren. Heute lebt die Welt in Apex Legends weiter, aber das Titanfall-Franchise scheint tot zu sein.

Es wurde nicht bekannt gegeben, dass sich zu einem bestimmten Zeitpunkt anscheinend ein dritter Titanfall-Titel in der Entwicklung befand. Insider Gaming hat mit dem ehemaligen Respawn Entertainment-Entwickler Mohammad Alavi gesprochen, der behauptet, zehn Monate lang an Titanfall 3 gearbeitet zu haben, bevor das Plus zurückgezogen wurde:

"Du willst eine verrückte Cut-Story hören? Titanfall 3... Titanfall 2, weißt du, kam heraus, tat, was es tat, und wir dachten: "Okay, wir werden Titanfall 3 machen", und wir arbeiteten an Titanfall 3 für... Zehn Monate, oder? Im Ernst, oder? Ich meine, wir hatten neue Technologien dafür, wir hatten mehrere Missionen am Laufen, wir hatten ein erstes spielbares Spiel, das genauso gut, wenn nicht sogar besser war als das, was wir vorher hatten, oder? Aber ich werde das klarstellen: Schrittweise besser, es war nicht revolutionär. Und das ist der Clou, oder?"

Ironischerweise scheint Apex Legends der Grund zu sein, warum Titanfall 3 getötet wurde, als die Battle Royale-Spiele auf ihrem Höhepunkt waren und Respawn wirklich dabei sein wollte:

"Und zu der Zeit war ich im wahrsten Sinne des Wortes gerade [der] Narrative Lead Designer von Titanfall 3 geworden, ich hatte gerade die... Die ganze Story, das ganze Spiel, das ich und Manny uns ausgedacht hatten, machten diese große Präsentation und dann gingen wir aus einer Pause zurück und kamen aus der Pause zurück, und wir sprachen darüber, und wir sagten: "Ja, wir müssen umschwenken. Und wir müssen dieses Spiel machen." Weil wir Titanfall 3 buchstäblich selbst abgesagt haben, weil wir dachten: "Wir können dieses Spiel machen, und es wird Titanfall 2 plus ein bisschen besser sein, oder wir können dieses Ding machen, was eindeutig erstaunlich ist." Und versteh mich nicht falsch, ich werde es immer vermissen, ein weiteres Titanfall zu haben, Wisst ihr, was ich meine? Ich liebe dieses Spiel, Titanfall 2 ist, wie gesagt, meine größte Errungenschaft, aber es war die richtige Entscheidung. Das ist ein verrückter Schnitt. So ein verrückter Schnitt, dass EA noch ein halbes Jahr lang nichts davon erfuhr!"

Wir wissen, dass viele von euch immer noch große Hoffnungen auf ein weiteres Titanfall-Spiel in der Zukunft haben, und Respawn hat bereits gesagt, dass sie es nicht ausschließen - aber die Chancen für die absehbare Zukunft scheinen leider gering zu sein.