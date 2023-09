Titanfall 2 wurde plötzlich gepatcht und die Spieler drängen sich auf den Servern

HQ

Titanfall und seine Fortsetzung Titanfall 2 sind eine etwas traurige Geschichte. Beide Spiele waren absolut brillant, erreichten aber nie die Verkaufszahlen, die sie wirklich verdient hätten, und ein drittes Spiel wurde nie veröffentlicht. Stattdessen ist das Spin-off Apex Legends (es spielt im selben Universum, nur wenige andere Ähnlichkeiten) das einzige, was heute von den beiden klassischen Titeln übrig geblieben ist.

Aber ohne Vorwarnung beschloss Respawn plötzlich, Titanfall 2 rechtzeitig zum Wochenende zu aktualisieren, ein Spiel, das seit Jahren mit kaputten Servern (hauptsächlich PC) und einer relativ kleinen Community (alle Formate) so gut wie unspielbar war. Und nachdem die Dinge geklärt waren und die Playlist regelmäßig aktualisiert wurde, kehrten die Spieler zurück.

Laut SteamDB gab es am Wochenende einen Höchststand von 23.234 gleichzeitigen Spielern - was nicht weit vom Allzeit-Höchststand (vor zwei Jahren) entfernt ist, als er 27.631 gleichzeitige Spieler erreichte. Obwohl wir keine so detaillierten Daten von den Konsolen erhalten können, haben wir die Xbox-Version ausprobiert und konnten schnell ein Spiel starten, was beweist, dass es anscheinend auch viele Leute gibt, die für Konsolen spielen.

Es gibt mehrere Leute, die hoffen, dass dies ein Zeichen dafür sein könnte, dass Titanfall 3 tatsächlich kommt, aber wir würden Ihnen dringend empfehlen, all diese Hoffnungen auf einem vernünftigen Niveau zu halten, da ein hohes Risiko für Enttäuschungen besteht.