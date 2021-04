Titanfall 2 plötzlich wieder auf Steam relevant

You're watching Werben

Titanfall 2 erschien 2016 genau zwischen Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare. Diesen Kampf konnte das flotte Spiel von Respawn Entertainment trotz ambitionierter Ideen nicht gewinnen. Dieser merkwürdig gewählte Veröffentlichungszeitpunkt führte dazu, dass viele ein brillantes Spiel übersehen haben (dass der Titel auf dem PC lange nur über EAs Origin-Client verfügbar war, half sicher auch nicht). Letztes Jahr wurde der Titel dann endlich auch auf Steam abgeworfen und dort haben sich am vergangenen Wochenende mehr Spieler im Spiel versammelt als je zuvor.

Beinahe 17.000 Menschen waren am Sonntag gleichzeitig auf den Steam-Servern unterwegs. Einen triftigen Grund für diese Entwicklung können wir nur mutmaßen, denn wahrscheinlich ist es eine Verkettung glücklicher Zustände. Eine Rabattaktion wird neue Spieler angeschwemmt haben, außerdem wurde das Actionspiel in letzter Zeit häufiger als Referenz genannt. Apex Legends knüpft mit einem neuen Charakter zum Beispiel an die Kampagne des Spiels an, außerdem läuft Titanfall 2 nun mit 120 fps auf der Xbox Series. Was ihr sonst noch über das Spiel wissen müsst, verrät euch unser Test.