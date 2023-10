Titanfall 2-Fans glauben, dass Respawn wieder etwas Großes ankündigt

HQ

Wird es ein weiteres Titanfall-Spiel geben? Wenn ihr uns Anfang des Jahres gefragt hättet, hätten wir nein gesagt, da es so aussah, als gäbe es ein drittes Titanfall in der Entwicklung, aber es wurde gestrichen, da Respawn sich stattdessen auf Apex Legends konzentrierte.

Jetzt, mit den Hänseleien, die Respawn herausbringt, einschließlich eines zufälligen Patches für Titanfall 2 aus dem Nichts, scheint es, als könnte dem Franchise neues Leben eingehaucht werden. Wie GamesRadar betont, haben Fans auf Reddit nach weiteren Hinweisen gesucht und glauben, dass sie einen in den vorgestellten Playlists des Spiels gefunden haben.

Der neueste Modus, in dem Sie rotieren können, ist The Otherside. Aufmerksame Fans stellten die Verbindung zwischen diesem Namen und Otherside, dem Titel eines Songs der Red Hot Chili Peppers, her. Der dritte Song ihres siebten Studioalbums.

Einige glauben, dass dies ein Griff nach Strohhalmen ist, während ein Benutzer sagte: "Das ist Ether-Gott-Tier-Trolling oder ein Geständnis an dieser Stelle." Es scheint unwahrscheinlich, dass ein dritter Titanfall kommt, da Respawn sowohl mit Apex Legends als auch mit einem dritten Star Wars Jedi-Spiel verbunden ist, aber seltsamere Dinge sind passiert.