Titan Quest II Vorschau: Antikes griechisches Diablo?

Während der Gamescom 2024 hatten wir die Gelegenheit, an einer Präsentation von Titan Quest II teilzunehmen, bei der die Entwickler einen tiefen Einblick in das Spiel gaben und einer kleinen Gruppe von drei Journalisten eine Demo präsentierten. Ich erinnere mich, dass da ein deutscher, ein japanischer und ein spanischer Journalist waren (klingt wie der Anfang eines Witzes, nicht wahr?). Auch wenn es sich um eine Erfahrung handelte, bei der man nicht zuschauen konnte, aber nicht anfassen konnte, gab die Präsentation einen klaren Weg für die Richtung dieses mit Spannung erwarteten Action-RPGs vor.

In Titan Quest II wird der mythologische Schauplatz des antiken Griechenlands mit einer Erzählung zum Leben erweckt, die sich auf die Göttin Nemesis konzentriert, die die Threads of Fate korrumpiert hat und Chaos und ewige Strafe auf diejenigen loslässt, die es wagen, sich ihrem Willen zu widersetzen. Dieser mystische Konflikt führt die Spieler in einen epischen Kampf an der Seite der Götter, um das Schicksal zu ändern und die Verurteilten zu befreien. Das Spiel spielt in einer detaillierten Nachbildung des klassischen Griechenlands, in der die Spieler malerische Strände, antike Tempel und unbekannte Regionen wie das mysteriöse Reich der Moirai erkunden werden.

Visuell ist es ein eindrucksvolles Spektakel. Während der Demo präsentierten die Entwickler eine Vielzahl von Umgebungen, unter denen sich die Wasseraufbereitung hervorhob, die der Umgebung eine Ebene von Realismus und Schönheit verlieh. Jedes Detail der Szenerie wurde akribisch gestaltet, um die Spieler in dieses mythologische Universum eintauchen zu lassen.

Titan Quest II verspricht ein strategischeres und herausfordernderes Kampfsystem als sein Vorgänger. Die Demo zeigte ein flüssiges Kampferlebnis mit einem intuitiven und natürlichen Fertigkeitssystem. Trotz der Beschränkung auf vier vorgegebene Fertigkeiten war der Fokus auf die taktische Planung klar. Zu den verfügbaren Fertigkeiten gehörten ein Leap für die Mobilität, ein einfacher Strike -Angriff und eisbasierte Fähigkeiten wie Ice Nova und Ice Shards (ich hoffe, ich habe die Namen richtig verstanden – ich erinnere mich aus dem Gedächtnis). Diese Kräfte, kombiniert mit dem Basisangriff, bieten ein dynamisches Kampferlebnis.

Eines der aufregendsten Merkmale des Spiels ist das tiefgreifende System zur Anpassung der Charaktere. Mit einem Meisterschaftssystem, das die Kombination von zwei Spezialisierungen ermöglicht, können Spieler einzigartige Hybridklassen erstellen, die auf ihren Spielstil zugeschnitten sind. In der Demo wurde ein Fertigkeitsmodifikatorsystem eingeführt, das eine zusätzliche Anpassungsebene hinzufügt und es den Spielern ermöglicht, ihre Fähigkeiten für maximale Kampfeffektivität anzupassen. Ein Modifikator könnte es beispielsweise ermöglichen, dass Angriffe Blitzschaden verursachen, während ein anderer den Angriff Strike verstärken könnte, indem er Schaden über aufeinanderfolgende Treffer anhäuft.

Beute ist mehr als nur eine Ressourcensammlung; Jeder Gegenstand hat einen Zweck und kann für maximalen Nutzen aufgewertet werden. Ich erinnere mich, dass ich Gegenstände wie eine Axt gesehen habe, die den Angriffsschaden deutlich erhöhten, und einen Helm, der die Abklingzeiten von Fertigkeiten um 20 % reduzierte. Dies zeigt, wie Ausrüstung die Spieldynamik direkt beeinflussen und ein reichhaltigeres und strategischeres Erlebnis bieten kann.

Trotz der Einschränkungen der Demo hat das Spiel einen positiven Eindruck bei uns hinterlassen und hohe Erwartungen an die bevorstehende Early-Access-Veröffentlichung geweckt, die für den Winter 2024 oder Anfang 2025 geplant ist. Obwohl diese erste Version nur einen Teil des vollständigen Inhalts enthalten wird, verspricht sie bereits jetzt eine deutliche Erweiterung des ursprünglichen Spiels zu werden, mit einer größeren Charakteranpassung und herausfordernderen Kämpfen.

Das war's für heute: Titan Quest II ist auf dem besten Weg, ein tiefgründiges und befriedigendes Spielerlebnis zu bieten, das die reiche griechische Mythologie mit moderner Spieldynamik und verbesserter Charakteranpassung kombiniert. Mit einer wunderschönen Welt, die es zu erkunden gilt, und einem strategischeren Kampfsystem als sein Vorgänger können die Spieler eine epische Rückkehr ins antike Griechenland erwarten.