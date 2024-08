Titan Quest II Veröffentlichungsfenster bestätigt

HQ

Vor ein paar Wochen haben THQ Nordic und das Studio Grimlore Games einen neuen Trailer für Titan Quest II veröffentlicht, in dem wir einen guten Blick darauf werfen konnten, was das Spiel bei der Veröffentlichung zu bieten haben wird, um zu sehen, ob es dem riesigen und wachsenden Diablo IV einige Marktanteile abnehmen kann.

Jetzt, da wir uns mitten in der Gamescom befinden, hat der Publisher ein ungefähreres Veröffentlichungsfenster für PC-Spieler angeboten, um ihren Early Access zu starten. Es ist Winter, was bedeutet, dass wir das Spiel vor Ende März 2025 haben werden.

Titan Quest II spielt in einem viel dunkleren Universum der griechischen Mythologie, in dem wir der Göttin Nemesis und unzähligen Horden von Zentaurenfaunen, Satyrn, Harpyien, Minotauren und allen möglichen anderen Kreaturen aus der griechischen Überlieferung gegenüberstehen. Wir verbessern unsere Ausrüstung, indem wir Tempel plündern und Quests für die gequälten Menschen Griechenlands abschließen, und wir können sogar in das traumhafte Reich der Moirae reisen.

Wir werden zukünftige Titan Quest II Ankündigungen für ein definitives Veröffentlichungsdatum (wenn auch im Early Access) genau im Auge behalten, an dem wir uns festhalten können.

