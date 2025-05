Titan Quest II soll nun diesen Sommer nach Verzögerung im Early Access starten

HQ

Es ist neben Diablo und Path of Exile eines der angesehensten ARPGs, aber die Entwicklung und Veröffentlichung der Titan Quest-Fortsetzung hat so lange gedauert, dass viele eine böse Überraschung befürchten. Dies geschieht, da der Publisher berichtet hat, dass das Spiel nun eine Early-Access-Veröffentlichung im Sommer 2025 anstrebt, ohne das Datum näher zu nennen.

Der Grund für diese Verschiebung (zur Erinnerung: Titan Quest II war ursprünglich für den Winter 2024 geplant) war die Reaktion auf ein anderes ARPG mit ähnlichem Stil (das, obwohl nicht erwähnt, Path of Exile 2 war, das am 6. Dezember 2024 veröffentlicht wurde) und die Suche nach einer Lücke im Zeitplan, die es ihm ermöglichen würde, durchzuatmen und sein Ziel an Startspielern zu erreichen.

Und die Aussichten dürften positiv sein, denn Tests vor der Veröffentlichung und Betas haben eine nahezu einstimmige Unterstützung von denjenigen gezeigt, die Titan Quest II gespielt haben, einschließlich unserer eigenen Eindrücke während der Gamescom 2024. Grimlore Games hat es sich zur Aufgabe gemacht, die bestmögliche Fortsetzung von Titan Quest zu liefern, eine, "die das Vermächtnis respektiert und sich gleichzeitig für eine neue Generation von Spielern weiterentwickelt".

Planen Sie, diesen Sommer Titan Quest II zu spielen?