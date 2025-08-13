Titan Quest II (Früher Zugang)

HQ

Die griechische Mythologie ist etwas, von dem ich seit meiner Kindheit verzaubert bin. Götter mit Emotionen, Problemen und uns Sterblichen nicht unähnlich. Als Titan Quest II angekündigt wurde, war ich überrascht und nervös, weil die ursprünglichen Schöpfer diesen Titel nicht entwickelt haben. Neben der Diablo-Serie ist die erste Serie mein Favorit in diesem Genre. Was an dem Titel auffiel, war sein langsameres Tempo und dass die sichtbare Ausrüstung des Feindes das war, was fallen gelassen wurde, sobald der Gegner besiegt war. Wenn dein Gegner ein Schwert hatte, hast du das Schwert bekommen, egal ob es gut oder schlecht war. Meistens ähneln Feinde im Action-Rollenspiel-Genre eher einer Piñata, die man trifft, bis sie explodiert. Wenn dies der Fall ist, werden die Gegenstände nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

Titan Quest II ist in vielerlei Hinsicht identisch mit der ersten. Es wurde im Early Access veröffentlicht und es stehen nur etwa 10-20 Stunden Inhalt zum Testen zur Verfügung. Daher handelt es sich hier nicht um einen Rückblick auf das vollständige Abenteuer in der Version 1.0, sondern um einen Rückblick auf die Version, die Sie heute kaufen können. Das Spiel beginnt damit, dass dein Dorf von der Göttin Nemesis zerstört wird. Sie ist die Göttin der Rache und aus Gründen, die wir nicht wirklich herausfinden, jagt sie unseren Protagonisten. Die Welt scheint im Chaos zu versinken und Monster greifen ansonsten friedliche Dörfer an. Man merkt früh, dass die Figur, die man geschaffen hat, etwas Besonderes ist.

Zwischensequenzen und Nahaufnahmen von Charakteren sehen überraschend gut aus.

Wenn du deine Kräfte bekommst, beginnt das Abenteuer erst richtig. Leider können wir im Moment nur zwischen vier Kräften wählen. Im Spiel werden diese Meisterschaften genannt und genau wie im ersten Spiel werden zwei zu einer Klasse zusammengefasst. Sie können diese in beliebiger Kombination kombinieren. Diese Freiheit ist wirklich gut und hilft dir, die Feinde auf deine Weise zu besiegen. Im Moment haben wir Rogue, Storm, Earth und Warfare. Bis zur vollständigen Veröffentlichung werden noch viele weitere folgen. Ich habe den ersten Titel der Serie so oft gespielt, dass mir das alles bekannt vorkam. Ich habe mich entschieden, Sturm und Kriegsführung zu kombinieren. Ich mag die Kombination aus Magie und der Möglichkeit, bestimmte Aspekte meines Charakters im Kampf zu stärken. Die anderen Meisterschaften machen genau das, was der Name vermuten lässt. In diesem System gibt es keine Überraschungen, im Guten wie im Schlechten.

Werbung:

Das Upgrade-System ist komplizierter als nur die Auswahl von zwei Meisterschaften. Außerdem rüstest du jede Fähigkeit mit mehreren Bonuskräften aus. Wenn du zum Beispiel lernst, Blitze wie Zeus zu werfen, kannst du es so machen, dass Bolzen dir auch etwas Gesundheit für jeden Treffer geben. Sie können auch verschiedene Anzeigen füllen oder Ihnen einen anderen Bonus geben, den Sie bevorzugen. Es ist ein bisschen begrenzt, aber ich denke, dass hier ein Großteil des Min-Maxings von Charakteren stattfinden wird. Ich würde mich freuen, wenn Grimlore Games sich Freiheiten nimmt und dies in die Mythologie einbindet und nicht nur generische Boni anbietet. Selbst wenn du wie in anderen Titeln des Genres Punkte in verschiedenen Kategorien veröffentlichst, ist dies ein Feature, das die Fähigkeiten deines Charakters noch komplexer macht.

Die Charaktererstellung ist im Moment begrenzt, sie wird erweitert, bevor das Spiel in Version 1.0 veröffentlicht wird.

Ich fand, dass das erste Titan Quest relativ lässig war und kein reiner Zahlensimulator. Allerdings denke ich, dass dies die Werte deines Charakters etwas mehr zu betonen scheint. Es ist bei weitem nicht so komplex wie Path of Exile, aber es bietet mehr Möglichkeiten als Diablo, abgesehen von der Ausrüstungskategorie. Wenn es um Kleidung, Rüstungen und mehr geht, gibt es jede Menge davon. In dieser frühen Version gab es jedoch nur sehr wenige interessante Boni, die mit einzelnen Ausrüstungstypen verbunden waren. Ich hoffe, Grimlore Games traut sich, solche Dinge einzigartiger zu machen. Ich möchte nicht nur sehen, dass meine Schienbeinschoner 15% zusätzlichen Schutz gegen Magie und ein paar Punkte Stärke haben, sondern tatsächlich etwas Lustiges machen. Gebt den Schienbeinschonern eine kleine Chance, durch Körperkontakt zu explodieren, oder beschwört eine Kreatur aus dem Hades. Wenn Sie uns eine umfangreichere und interessantere Auswahl an Geräten bieten, erhöht dies die Komplexität.

Darüber hinaus ist Titan Quest II methodischer als seine entsprechenden Konkurrenten. Der Feind ist lesbar und du hast einen Knopf, mit dem du ausweichen kannst. Dies ist auch ein Feature, das so in das Erlebnis integriert ist, dass es zu Kontroversen führen kann. Die Bosskämpfe hängen davon ab, dass du sie benutzt. Das ist etwas, womit sogar Diablo IV experimentiert hat. Derzeit gibt es keine Meisterschaft für die Verteidigung, sodass du nur eine begrenzte Anzahl von Treffern einstecken kannst, bevor du stirbst. Ich kann den Versuch, den Kampf und das Konzept zu variieren, immer noch schätzen. Ich mag das, was ich erlebt habe und es fließt sehr gut.

Werbung:

Die Zwischensequenzen sind nett. Es ist eine Schande, dass sie nicht in 4K-Auflösung abgespielt werden.

In Bezug auf das Gameplay fühlt es sich wie ein Upgrade des ersten Teils an. Es ist nicht nur funktional, sondern auch optisch. Es gibt mehr Methode beim Töten und das Sammeln neuer Gegenstände macht süchtig. Ich weiß nicht, ob wir mehr Gegenden als das antike Griechenland besuchen werden. Ich hoffe, dass wir mehr von dieser Welt, dem Olymp und sogar dem Hades zu sehen bekommen. Ich bin nicht so scharf darauf, im Basisspiel die Welt zu bereisen wie im ersten Teil, aber ich möchte mehr von Griechenland erkunden.

Optisch sieht das wirklich gut aus. Leider hält sich das Abenteuer in Bezug auf Ausstattung, Design und dergleichen nicht an irgendeine Art von historischer Genauigkeit. Es vermischt historische Details mit Mythen, fiktiven Kleidungsstücken und Rüstungen. Das ist keine Kritik. Allerdings hätte ich mir ein bisschen mehr vom historischen Griechenland gewünscht und dann mit spannenden Interpretationen der Mythen in dieses gemischt. Es ist eine kleine Beschwerde, die nichts vom Ganzen stiehlt. Es ist wunderschön und sieht aus wie die typische Interpretation des Griechenlands der Mythen. Es klingt auch gut und die Sprachausgabe ist großartig. Einige der Kräfte haben auch ein gutes Gewicht auf ihren Klang. Ich mag die Kraft, Blitze an einem bestimmten Ort herbeizurufen. Andere Potenzen haben etwas flachere Klänge und ich hoffe, dass dies verbessert werden kann.

Die Benutzeroberfläche ist sauber und typisch für das Genre.

Der Klang wird in diesem Genre oft unterschätzt. Auch wenn der Klang das ist, was die Stärke in deinen Angriffen vermittelt. Druck im Klang und bei manchen Kräften sogar das Schütteln des Bildschirms oder anderer visueller Elemente können das Gefühl verstärken, kraftvoll zu sein. In diesem Bereich denke ich, dass Titan Quest II einige Kräfte besser macht als andere. Donner an einem Ort herbeizurufen, klingt gut und sieht kraftvoll aus. Vor allem dann, wenn der Feind auch noch mit hoher Geschwindigkeit von der Stelle geschleudert wird. Gleichzeitig fühlt sich die stärkere Fähigkeit, Blitze zu werfen, nicht so mächtig an. Er gleitet einfach durch die Feinde hindurch und hinterlässt keinen wirklichen visuellen oder audiovisuellen Eindruck. Warum lässt es nicht so aussehen, als würden Blitze krachen, die zwischen jedem getroffenen Feind aufspringen? Es ist ein bisschen schade, denn ich denke, Grimlore Games könnte das tatsächlich schaffen, wenn sie die Möglichkeit, das Budget und die Zeit hätten. Die Kräfte hinter Abilities Earth sind zu diesem Zeitpunkt etwas besser.

Die Geschichte ist sowohl bekannt als auch nach dem, was ich getestet habe, erinnert sie auf eine gute Art und Weise an einen griechischen Mythos. Du fliehst aus deinem Dorf und versuchst, deine Kräfte als Held einzusetzen. Du hilfst Dorfbewohnern, Tieren und anderen Bedürftigen. Es funktioniert genau so, wie Sie es erwarten. Du sprichst mit einem markierten Charakter, erhältst eine Quest, schließt sie ab und erhältst deine Belohnung. Es gibt auch Altäre, genau wie im ersten Spiel, um dich schnell durch die Welt zu transportieren. Ich denke, Titan Quest II scheint eine sichere Fortsetzung des Originals zu sein. Die kleinen Innovationen, die wir sehen, verändern die Grundkonzepte und die Designstruktur nicht merklich. Auffällig ist auch, dass Grimlore Games sich bei den Aufrufen für das erste Spiel und Diablo IV entschieden hat. Du kannst oft mehr von der Welt sehen, als du besuchen kannst, und oft kannst du sogar einige der Orte am Horizont besuchen.

Wenn du Lust und Interesse an einem Action-Rollenspiel über griechische Götter und Helden hast, lohnt es sich, es im Auge zu behalten. Wenn Sie zunächst nichts gegen begrenzte Inhalte haben, ist dies einen Versuch wert. Wenn Sie jedoch das volle Erlebnis haben möchten, sollten Sie besser etwas anderes spielen, während Sie auf 1.0 warten. Ich denke, es hat das Potenzial, ein großartiges Abenteuer in seinem Genre zu werden. Einige Kräfte brauchen etwas mehr Schub in ihrer Klangbühne und der Inhalt ist in dieser Early-Access-Version glanzlos. Ich hoffe auch, dass Grimlore Games sich traut, zum offiziellen Release des Titels 1.0 mehr mit ihren Items zu machen. Ich schätze es, wenn Gegenstände einzigartig sind, seltsame oder coole Dinge in diesem Genre tun. Ob es Ihre Zeit wert ist, hängt davon ab, wonach Sie suchen, aber ich mag die Stichprobe, die ich von Titan Quest II testen durfte. Das ist gut und hat das Potenzial, wirklich gut zu werden.