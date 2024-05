Titan Forge erklärt seine Methode zur Auswahl der Smite-Götter, die nach Smite 2 gebracht werden als nächstes

HQ

Smite 2 hat gerade sein zweites Alpha-Wochenende begonnen, was bedeutet, dass die Spieler erneut in die MOBA-Fortsetzung eintauchen können, um zu sehen, wie sie sich entwickelt und sich vor dem Soft-Launch Ende Juli, wenn die Server 24/7 eingeschaltet werden, stetig verbessert.

An diesem Alpha-Wochenende gibt es zwei weitere Götter, die man sich ansehen kann, da sowohl Hades als auch Sol ihr Smite 2 -Debüt geben. Mit nur einer Sammlung der 130 Götter aus Smite, die derzeit in der Fortsetzung verfügbar sind, haben wir uns mit Design Director AJ Walker und Executive Producer Alex Cantatore zusammengesetzt, um zu erfahren, wie Titan Forge auswählt, welche Götter als nächstes zu Smite 2 gebracht werden sollen.

"Eines der Dinge, die Smite zu Smite machen, ist, dass es Götter aus allen Mythen der Welt gibt", sagte Cantatore. "Wir versuchen also ganz bewusst, viele verschiedene Mythologien zu treffen, wenn wir selbst diesen frühen Kader zusammenstellen, um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, dass alle Götter kämpfen, auch wenn wir noch viele Götter ins Spiel bringen müssen."

Walker nahm dann auf und fügte hinzu: "Ich meine, man könnte Doctor Strange-Kräfte haben, um die 14 Millionen verschiedenen Kombinationen zu sehen, in deren Reihenfolge man gehen könnte, und es gäbe eine, die für all diese verschiedenen Variablen am besten geeignet wäre, aber ich glaube nicht, dass es einen anderen Weg gibt, das herauszufinden, außer Kräften auf dem Niveau des Marvel Cinematic Universe. Wir geben uns ziemlich viel Mühe und bekommen einen Auftrag, mit dem wir ziemlich zufrieden sind. Wir erwarten, dass die Spieler ziemlich zufrieden sein werden. Ich meine, das letzte bisschen davon ist das Gefühl, oder? Ich meine, viele Leute im Studio sind Smite-Fans, Smite-Spieler, bevor wir überhaupt Spieleentwickler waren oder bevor wir hochauflösende Entwickler waren. Es steckt also auch eine Menge Leidenschaft für die individuelle Gemeinschaft bei der Auswahl dieser Reihenfolge.

"Aber im Allgemeinen versuchen wir, etwas zu machen, das wir effizient und schnell machen können, damit wir so viele Götter wie möglich in Smite 2 bringen und sicherstellen können, dass sie alle diese neue Qualitätsmesslatte erreichen, großartig auszusehen und sich gut anzufühlen und neues Gameplay zu haben, nur um sicherzustellen, dass wir das schaffen."

In Bezug auf den bevorstehenden Soft-Launch erklärte Cantatore die lose Terminologie, die ihn umgibt, wie folgt:

"Derzeit zielen wir also auf 24-7-Server im Juli ab. Wir sind uns nicht sicher, ob wir es Alpha nennen werden, ob wir es Beta nennen werden, aber ihr werdet es rund um die Uhr spielen können, und das Spiel wird weit genug fortgeschritten sein, um euch genug Inhalte zu bieten, um 24/7 spielen zu können.

"Wir sind also sehr vorsichtig mit dem, was wir das Spiel nennen, denn wenn wir es fälschlicherweise als eine Sache bezeichnen und es noch nicht fertig ist, wird uns die Community aufspießen, und das zu Recht, oder? Weil wir wissen, in welchem Zustand sich das Spiel befindet, sollten wir ehrlich sein, wenn wir mit der Community sprechen."

Schauen Sie sich das vollständige Interview mit Titan Forge unten an, um mehr über Gerüchte über zukünftige Götter zu erfahren, wie Unreal Engine 5 es dem Team ermöglicht, seine Entwicklungsbemühungen zu rationalisieren, und E-Sport-Pläne für Smite 2.