Titan Comics veröffentlicht eine neue düstere Comic-Serie, die in der Welt von Dark Souls spielt

Wenn man bedenkt, dass FromSoftware sich nicht allzu sehr darum zu kümmern scheint, die Dark Souls -Serie in absehbarer Zeit mit einem neuen Videospiel zu erweitern, muss jeder, der nach weiteren Erkundungen dieser Welt sucht, woanders suchen. Glücklicherweise könnte Titan Comics genau die Lösung haben.

Es wurde eine neue Serie mit dem Namen Dark Souls: Mother of Mourning angekündigt, bei der es sich um eine düstere Geschichte handelt, die auf der Geschichte der berühmten Action-RPG-Serie aufbauen soll. In der Zusammenfassung für diesen Lauf wird erklärt:

"Hoffnung ist für die Ritter der Trauer ein flüchtiges Gefühl. Doch der Ritterorden ist bereit, alles auf seine letzte Chance auf Rettung zu setzen.

"Auf der Suche nach einem Helden, der die Flamme wieder entfacht, wenden sich diese Ritter an die Mutter der Lilien, eine seelenlose, mumifizierte Heilige mit Legenden über ihre Fähigkeit, das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen.

"Die Ritter glauben, dass ihre verlorene Seele sie auferstehen lassen und ihnen ihren begehrten Champion bringen wird, der sie zum Trost führt. Aber der Wahnsinn schwebt in den Köpfen eines jeden Ritters und dieses lang ersehnte Ziel ist vielleicht nicht mehr das, was es einmal zu sein schien... "

Die erste Ausgabe der Serie wird bereits am 3. Dezember erscheinen, und ihr könnt ein Exemplar bei Einzelhändlern wie Forbidden Planet ergattern. Es wird von George Mann geschrieben und von Maan House illustriert.

