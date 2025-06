Tire Boy ist ein Open-World-Action-Adventure über einen Jungen in einem Reifen

Während des Day of the Devs hat GameTeam6 gerade seinen skurrilen und seltsamen Open-World-Action-Adventure-Plattformer vorgestellt. Bekannt als Tire Boy, ist dies ein eigenartiges Spiel, das sich um einen Jungen in einem Reifen dreht, während er durch die Welt navigiert, heldenhafte Schlachten annimmt, Einheimischen hilft und versucht, auch seine Vergangenheit aufzudecken.

Dieses Spiel, das als "seltsam, von Herzen kommend und voller kleiner Überraschungen" beschrieben wird, versucht, Verbundenheit und Neugier zu erforschen, und lässt dich in eine Welt eintauchen, die sowohl große als auch ruhige Momente bietet.

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass Tire Boy von The Legend of Zelda, Shadow of the Colossus, Super Mario 64 und Sonic the Hedgehog inspiriert wurde und dass es eine von Herzen kommende Handlung, ein sehr zugängliches Gameplay und das alles aus einer kindlichen Perspektive bieten wird, in der dich alles überragt. Es gibt Möglichkeiten, Ihren Reifen mit praktischen Upgrades zu verbessern, die Möglichkeit, gegen die Natur zu kämpfen (sei es Bären oder Enten), und die ungewöhnliche Welt bietet sowohl prächtige Städte als auch eigentümliche Wälder mit riesigen Pilzen. Hinzu kommt eine bunte Besetzung, zu der auch die Eule Nestwijk gehört, genau das Wesen, das Tire Boy aufgezogen hat.

Es gibt derzeit weder ein Veröffentlichungsdatum noch ein Zeitfenster für das Spiel, aber wir wissen mit Sicherheit, dass es über Steam auf den PC und möglicherweise auch auf andere Plattformen kommen wird.