Tipps und Tricks für Anfänger für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Egal, ob Sie ein langjähriger Breath of the Wild-Veteran sind oder als Ihr erstes Zelda-Spiel in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom einsteigen, Sie werden in Nintendos neuestem Sandbox-Spektakel viele neue Dinge sehen. Hoffentlich kann Ihnen diese Liste mit einigen Tipps und Tricks für Anfänger ein wenig helfen, ohne die Erfahrung zu beeinträchtigen.

Tipp Nr.1: Nutze die neuen Fähigkeiten zu deinem Vorteil

Dieser wird sehr offensichtlich erscheinen, aber es lohnt sich, alle da draußen daran zu erinnern, dass Sie dieses Mal einige großartige Fähigkeiten haben, die im Kampf und in der offenen Welt mit großer Wirkung eingesetzt werden können. Ultrahand wird wahrscheinlich Ihre bevorzugte Fähigkeit sein, da Sie auf diese Weise die Supersportwagen und großartigen Fluggeräte herstellen, die Sie in den Trailern gesehen haben, aber auch die anderen Fähigkeiten, die Sie erhalten, sollten nicht ignoriert werden und auf Anhieb einige großartige Anwendungen haben. Besonders im frühen Spiel, wenn Sie viel schwächer sein werden, können sie sich wirklich als nützlich erweisen.

Mit Fuse kannst du eine Waffe und so ziemlich jedes Objekt, das du mit Ultrahand greifen kannst, kombinieren, was bedeutet, dass du sogar einen Ast zu einer brauchbaren Waffe machen kannst, indem du ihm einen Stein hinzufügst. Mit Fuse kannst du auch etwas herstellen, das Steine zerbrechen kann, um wertvolle Materialien zu erhalten, oder sogar einen provisorischen Ventilator, um Feinde zurückzuschlagen und alle zerlumpten Boote, die du mit Ultrahand zusammenbauen könntest, nach vorne zu schieben. Nebenbei bemerkt, machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie Transformatoren nicht sofort mit Zonai-Geräten und Ultrahand herstellen, da viele der wichtigeren und kühleren Geräte später oder durch Erkundung gefunden werden, wenn Sie wirklich kreativ werden können.

Der Rückruf kann Dinge, die auf Sie geworfen werden, an ihren Absender zurückwerfen, und die Nützlichkeit von Ascend steckt wirklich in seinem Namen. Jetzt brauchst du nicht mehr viel Ausdauer, um einen Berg zu erklimmen, da du durch ihn hindurch schießen oder dich an einen Felsen erinnern kannst, der vom Himmel gefallen ist, bevor du von ihm springst und zu deinem Ziel gleitest.

Tipp Nr.2: Holen Sie sich den Schirm so schnell wie möglich

Das bringt uns zu Tipp #2. Anders als im ersten Spiel geht Tears of the Kingdom nicht an dir vorbei, sobald du den Tutorial-Bereich verlassen hast, und du musst einen kleinen Teil deiner ersten Hauptquest abschließen, bevor du sie in die Hände bekommst. Wenn du nach Hyrule absteigst, könnte es sich anfühlen, als würde die offene Welt sofort deinen Namen rufen, aber ich muss dir empfehlen, dass du dir zuerst den Gleiter schnappst, sonst kannst du keine Türme registrieren, und du bist zum Tod durch Sturz verurteilt, wenn du aus großer Höhe ausrutschst.

Tipp Nr.3: Beiße nicht mehr ab, als du früh kauen kannst

Apropos offene Welt: Wenn Sie mit der Erkundung beginnen, versuchen Sie, nicht mehr abzubeißen, als Sie sofort kauen können. Es gibt viele harte Feinde ziemlich nah an deinem Ausgangspunkt, und anstatt kopfüber auf sie und die Hauptquest zuzustürmen, ist es vielleicht am besten, zuerst ein paar Herzen unter den Gürtel zu bekommen. Es schadet nicht, sich mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Zeit zu nehmen. Es ist ein Spiel, bei dem Sie es trinken möchten, anstatt zu versuchen, Ihren Kopf so oft gegen eine Wand zu schlagen, wie es nötig ist, um es niederzuschlagen.

Tipp Nr. 4: Geh so schnell wie möglich zu den Kampftrainingsschreinen

Dieser ist eher für Neulinge gedacht, aber wenn Sie eine Auffrischung einiger der Kampfmechaniken benötigen, wie in Breath of the Wild, können Sie zu den Kampftrainingsscheinen gehen. Wenn Sie auf der Suche nach einer Grundausbildung sind, besuchen Sie den Kyonosis-Schrein in der Nähe der Burg Hyrule. Für geworfene Waffen sollten Sie zum Teniten-Schrein gehen, der sich östlich des Kolomo-Sees befindet. Das Bogenschießtraining befindet sich am Himmel, als Taunhiy-Schrein, der sich oberhalb von Ludfos Bog befindet. Für Sneakstrikes begeben Sie sich nördlich des South Akkala Stable zum Sinatanika-Schrein. Selbst wenn Sie sich mit all dem auskennen, können Sie genauso gut zu diesen Schreinen gehen, um leichte Segnungen zu erhalten.

Tipp Nr. 5: Hol dir ein Pferd und bringe es zu einigen Türmen

Obwohl es in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eine Reihe von Fortbewegungsoptionen gibt, brauchst du immer noch ein treues Ross an deiner Seite, um dich fortzubewegen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, in die Lüfte zu steigen oder nicht genug Ausdauer haben, um über lange Strecken zu gleiten, hat ein Pferd Ihren Rücken. Wenn Sie ein Pferd haben, können Sie auch frühzeitig zu weit entfernten Türmen gehen, was bedeutet, dass Sie das Land besser überblicken und sehen können, was um Sie herum ist. Schließlich, in meinem letzten Stück Pferdewerbung, führt dich ein Reittier zu den Ställen, wo du einige besonders interessante Quests finden und einige bekannte Gesichter treffen kannst.

Tipp Nr. 6: Experimentiere mit Pfeilen

Im letzten Tipp dieser einleitenden Liste von Dingen, die Sie zu Beginn des Spiels tun sollten, muss ich Ihnen empfehlen, so viele Materialien wie möglich aufzubewahren, in erster Linie, um zu testen, was sie tun können, wenn sie an Ihren Pfeilen befestigt sind. Bogenschießen spielt in Tears of the Kingdom eine große Rolle, und ein großer Teil davon hat damit zu tun, welche Art von Pfeilen Sie verwenden. Natürlich gibt es die üblichen Feuer- und Bombenpfeile, die Sie durch das Anbringen bestimmter Blumen und Früchte erhalten können, aber es gibt eine Menge anderer Effekte, die Sie ausprobieren können. Während Sie Bokogoblins aufstellen, um Ihren neuesten experimentellen Pfeil zu testen, möchten Sie vielleicht auch die Bewegungssteuerung zum Zielen deaktivieren. Wenn Sie, wie ich, viel Zeit damit verbringen, im Handheld-Modus zu spielen, kann es schmerzhaft sein, wenn Sie einen Schuss verpassen, weil Sie Ihre Arme zur falschen Zeit bewegt haben.

Abgesehen von den oben genannten Tipps solltest du natürlich so viel wie möglich erkunden, scharfe und gekühlte Speisen sammeln, um in den raueren Klimazonen von Hyrule zu überleben, und daran denken, dass deine Waffen kaputt gehen. Wenn Sie das alles verstanden haben, sehe ich keinen Grund, warum Ihre frühen Morgenstunden in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht ein Knaller sein sollten.