Tipp Top-Tipps für den Einstieg in Atomfall

Obwohl es oft mit Fallout oder sogar S.T.A.L.K.E.R. verglichen wurde, fühlt sich Rebellion Atomfall wie ein einzigartiges Erlebnis an, sobald man zum ersten Mal in einem Bunker mitten in der Zone aufwacht und sich nicht mehr daran erinnert, warum man dort ist. Trotz der hübschen Landschaft und der freundlichen Einwohner des Dorfes Wyndham ist deine Umgebung alles andere als sicher, und wenn du den Schwierigkeitsgrad erhöht hast und überleben willst, findest du hier einige Tipps für das frühe Spiel, die dir helfen, voranzukommen.

Stealth ist dein Freund

Wenn du zum ersten Mal aus dem Bunker trittst, wahrscheinlich mit wenig mehr als etwas Kleidung, Alkohol, den Kleidern auf dem Rücken und einer verrosteten Pistole, wirst du nicht in der Lage sein, es mit einer Gruppe von Gesetzlosen, Druiden, Protocol oder irgendjemand anderem aufzunehmen, der sich dir entgegenstellt, um deinen Weg aus der Zone zu finden. Du wirst es früh genug können, aber denk daran, dass es in diesem Spiel mehr um den Erkundungs- und Mystery-Aspekt geht als um etwas wie Fallout. Du kannst mit einem Bogen, einem Gewehr oder einem Schläger loslegen, aber du kannst dir auch ziemlich leicht die Zähne einschlagen lassen. Für das frühe Spiel empfehlen wir dann, sich niedrig zu halten, hohes Gras und die kaputte Takedown-Fähigkeit zu verwenden, um sich zu schützen.

Frühzeitig die Tools für den Erfolg freischalten

Wenn du zum ersten Mal nach Slatten Dale hinausgehst, wenn du aus dem Bunker trittst, könnte dein Instinkt sein, nach Wyndham Village, der Hauptsiedlung von Atomfall, zu gehen, um Sicherheit zu suchen, aber das erste wirkliche Ziel oder die erste Spur des Spiels führt dich in den Norden von Slatten Dale, wo du dich mit einer Händlerin namens Molly triffst. Nun, Molly wird Ihnen einige interessante Informationen über die Geschichte erzählen, aber das ist nicht der Grund, warum wir empfehlen, sie zuerst zu sehen. Nein, stattdessen solltest du sie finden, denn sie kann dir einen Metalldetektor verkaufen, einen Gegenstand, der dich auf Verstecke und spezielle Lunchboxen im Boden aufmerksam macht, die mit Vorräten gefüllt sind, und wenn du Glück hast. Auch wenn du eine von einem Händler abholen kannst, empfehlen wir dir, eine Fackel zu finden, da einige der Bereiche von Atomfall dunkel werden können.

Aufpassen

Normalerweise nehme ich in einem Spiel viele Notizen und Bücher in die Hand, aber selten werfe ich ihnen mehr als einen Blick. In Atomfall müssen Sie diese Gewohnheit ablegen, da jedes Blatt Papier Sie in einen weiteren Kaninchenbau führen kann. Da das Spiel dir nie sagt, was du tun sollst und wie du es tun sollst, verlässt du dich auf Notizen und Hinweise als deine Geschichte. Achte auch besonders auf deine Karte, abgesehen von den Pfaden und Schlüsselorten, da du manchmal Koordinaten verwenden musst, um wichtige Schatzorte oder versteckte Charakterorte zu finden. Überprüfen Sie auch Ihre Umgebung gründlich, da selbst wichtige Gegenstände nicht in einem großen Glanz glänzen und Sie direkt an ihnen vorbeigehen können.

Schlag auf!

Falsche Fledermaus, aber du verstehst, was ich meine. Ich habe viele Waffen in Atomfall ausprobiert, und ich denke, dass der Cricketschläger eine der, wenn nicht sogar die beste Nahkampfwaffe im Spiel ist. Sein Schaden ist nicht der größte, aber er kann ganze Wellen von Feinden mit der Menge an Trefferbetäubung dieser Fledermäuse unter Kontrolle halten. Gesetzlose tragen sie in Slatten Dale mit sich herum, und wenn du dir einmal einen geschnappt hast, wirst du nicht mehr zurückblicken. Selbst im Vergleich zu Fernkampfwaffen ist es schwer, den Schläger nicht in Aktion zu setzen, da er nicht zerbricht und jeder Treffer einen Gegner zurückstößt, so dass er sich nicht selbst angreifen kann.

Trader und B.A.R.D. Earn You Skills

Die Fähigkeiten sind in Atomfall etwas seltsam. Sie sind eher wie Scout-Abzeichen, die man durch das Training von Stimulanzien verdient. Sammle genug Stimulanzien, um deine Gesundheit zu erhöhen, Fallen zu entschärfen und vieles mehr. Im Skills-Menü werdet ihr feststellen, dass viele Patches leer gelassen wurden. Um diese Fähigkeiten freizuschalten und sie käuflich zu machen, gibt es ein paar versteckte Fertigkeitsbücher, aber ansonsten kannst du auch einige bei Händlern finden. Bringen Sie nur genügend Vorräte mit. Um die Trainingsstimulanzien zu erhalten, empfehlen wir außerdem, alle B.A.R.D.-Einrichtungen, die ihr könnt, sowie B.A.R.D.-Kisten gründlich zu durchsuchen. B.A.R.D. ist der Name für die Wissenschaftlergruppe, die in und um Wyndham forschte, wenn du also etwas mit einer orangefarbenen Tür siehst, kannst du dich darauf einstellen, dass darin Fertigkeitspunkte versteckt sind.

Spiele alle Seiten, damit du immer die Nase vorn hast

Sie können die Geschichte in Atomfall in viele verschiedene Richtungen führen. Wirst du den Worten des strengen Protokollführers folgen oder wirst du einer mysteriösen Frau im Wald vertrauen? Glaubst du, dass ein Elektriker, der alleine arbeitet, dich rausholen kann, oder wirst du auf die unheimlichen Worte hören, die dir immer dann in den Weg kommen, wenn du zum Telefon greifst? Wir sagen, warum probieren Sie nicht alle aus, zumindest für eine Weile. Du kannst in Atomfall ziemlich viel töten, wen du willst, aber wenn du es schaffst, alle genug auf deiner Seite zu halten, kannst du die Belohnungen ernten und neue Hinweise bekommen, um deinen eigenen Weg aus der Zone zu finden. Natürlich kannst du es nicht ewig allen recht machen, aber wenn du anfängst, ist es am besten, deine Optionen abzuwägen, denn später kommen Enthüllungen, die dich dazu bringen könnten, deine Meinung zu ändern.

Wenn du es nicht besiegen kannst, gib es auf

In Atomfall gibt es viele Momente, in denen du denkst, dass du den richtigen Weg eingeschlagen hast, nur um dann eine verschlossene Tür vor dir zu finden oder ein Hindernis, das du noch nicht ganz überwinden kannst. In diesem Fall ist das Einzige, was Sie tun können und sollten, den Elden Ring-Ansatz zu wählen. Die Karte von Atomfall besteht aus vier Hauptregionen, die jeweils ziemlich klein sind, so dass die Rückkehr nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Außerdem musst du oft zurückkommen, nachdem du etwas Neues in der Geschichte entdeckt hast. Stürzen Sie sich also nicht immer wieder in ein verstrahltes Loch, wenn Sie es nicht müssen, und begeben Sie sich woanders hin, um zu sehen, was es da draußen zu entdecken gibt.