Tiny Troopers: Global Ops-Gameplay im neuen Trailer gezeigt

Obwohl wir noch kein Veröffentlichungsdatum für Tiny Troopers: Global Ops haben, haben wir ein neues Video mit viel Gameplay. Dies ist ein Twin-Stick-Shooter in der Tiny Trooper-Franchise und bietet Koop für bis zu vier Personen (oder Singleplayer, wenn Sie das bevorzugen) mit 50 Missionen zum Durchspielen.

Wenn Sie auf PC oder Xbox spielen, gibt es derzeit auch eine spielbare Demo, die Sie ausprobieren können, aber das fertige Spiel wird auch für PlayStation und Switch veröffentlicht. Schauen Sie sich das Video unten an und die offizielle Beschreibung finden Sie darunter.

"Tiny Troopers: Global Ops bietet die explosive, mundgerechte Action, die Fans des Franchise genießen, aber diesmal gibt es eine Vielzahl neuer Features und eine epische Kampagne mit über 50 Missionen in allen Ecken der Welt. Bekämpfe die härtesten Feinde mit einem tödlichen Arsenal an Waffen, darunter Maschinengewehre, Flammenwerfer und Raketenwerfer, oder steige im Fahrzeugkampf auf. Sie können die Herausforderung alleine annehmen oder sich in einem Couch- oder Online-Koop mit Freunden in jedem verfügbaren Format zusammenschließen, um die Tiny Troopers: Global Ops-Weltranglisten zu übernehmen. "