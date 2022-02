HQ

Gearbox ist es gelungen, Tiny Tina's Wonderlands fertigzustellen. Die Entwickler freuen sich auf die Veröffentlichung des Titels am 25. März, denn sie haben eine vollständige, spielbare Version des Action-Titels produziert, die nun vervielfältigt werden kann. In sieben Wochen können wir dann alle zusammen ein oder zwei Runden "Bunkers and Badasses" spielen.