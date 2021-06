Tiny Tina's Wonderlands setzt Prämisse von Assault on Dragon Keep fort

Nach Gerüchten und vielen Teasern haben Gearbox und 2K beim Summer Game Fest wie versprochen das Borderlands-Spin-Off angekündigt, das Tiny Tina's Wonderlands heißt. Dieses Actionspiel soll Borderlands ähneln, nur mit Zaubersprüchen und ausgebauter Charakteranpassung. Anfang 2022 können wir das Game wohl spielen und in wenigen Tagen gibt es mehr Informationen.

Tiny Tina's Wonderlands wird dem Tabletop-RPG "Bunkers and Badasses" aus der Borderlands-2-Erweiterung Tiny Tina's Assault on Dragon Keep ähneln. Das bedeutet im Klartext, dass die junge Dame erneut die Handlung kommentiert und die Spielregeln nach Belieben verändern wird. Damit sich das Spiel wie eine authentische Borderlands-Erfahrung anfühlt, kehren die bekannten Synchronsprecher zurück.