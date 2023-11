Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh verzögert sich für PlayStation 4

HQ

Wir waren ziemlich beeindruckt von dem Gameplay-Trailer des kommenden Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh - Cigars of the Pharaoh, über den wir vor fast zwei Wochen geschrieben haben, da er mit großartigen Produktionswerten und viel Abwechslung sehr vielversprechend war.

Wie wir bereits berichtet haben, sollte es eigentlich am 7. November erscheinen, aber der Publisher Microids hat sich nun entschieden, dies leicht zu ändern, allerdings nur für PlayStation 4. Diese Version wurde auf den 30. November verschoben, um den "Erwartungen der Spieler" gerecht zu werden. Wenn ihr es für PC, PlayStation 5, Switch oder Xbox Series S/X spielen wollt, kommt es trotzdem morgen wie geplant an.

Wirst du Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh spielen?